Обзор игрового OLED WQHD-монитора MSI MAG 272QP QD-OLED X50: облегченный болид

Желание именитых производителей предложить своим потребителем «возможный максимум за большую сумму денег» — привычное положение дел не только на рынке настольных мониторов, но и во многих других областях. Особенно хорошо подобные продукты «выстреливают» в отсутствии высокой конкуренции, на рынках с ограниченным доступом к новинкам, а также в ходе заключения контрактов на эксклюзивные поставки матриц в течении определённого срока — то, чем иногда промышляют крупные компании.

К счастью, подобное в последние годы встречается всё реже и практически никогда не затрагивает QD-OLED панели от компании Samsung Display – разработчик и производитель матриц в крайней степени заинтересован в усилении своих позиций на рынке OLED, а поэтому новинки предлагаются сразу всем желающим. По крайней мере, сильных задержек в появлении похожих моделей от разных производителей мы не отмечаем.

Кроме жаждущих «последних технологий» и «всего сразу и побольше», существует достаточно большой пул потребителей, здраво оценивающих свои реальные запросы к новому монитору. Таким в основном требуется высококачественная матрица с нужными характеристиками и надежная обвязка, с парой требуемых интерфейсов. Огромное количество представленных функций, часто «сводящих с ума» даже вполне продвинутую аудиторию – для них является лишним. К тому же всем нравится возможность сэкономить. Не так ли?

Похоже, что именно исходя из такого сценария выбора и последующей покупки, в MSI составляли запрос к своим инженерам, после чего на свет появился новый MSI MAG 272QP QD-OLED X50 – один из немногих доступных 500 Гц QD-OLED на рынке РФ, являющийся одновременно и самым дешевым среди них. Ну а чем пришлось пожертвовать, что оставить и как выглядит новинка на фоне топовых представителей класса – пожалуй, это главные вопросы для этого материала. Давайте разбираться.

Впервые о новинке заговорили в мае 2025 года, но официальный релиз MSI MAG 272QP QD-OLED X50 состоялся в августе, а первые экземпляры добрались до розницы в сентябре. Данное решение является упрощённой и соответственно более доступной модификацией топового MPG 271QR QD-OLED X50, показанного ещё год назад на выставке CES 2025. Официальная рекомендованная стоимость новинок на территории США составляет 899 и 749 $ соответственно.

На территории РФ в официальной рознице монитор предлагается за 70000 рублей (без учёта каких-либо скидок), что делает его самым доступным 500 Гц OLED-решением на рынке.

По состоянию на конец декабря 2025 года у MSI MAG 272QP QD-OLED X50 есть порядка 2-3 конкурентов; все они предлагают более широкий выбор интерфейсов подключения и различных функций, но и стоят на 15-30+ тысяч дороже. Отдельно отметим, что все они выполнены на базе одной и той же матрицы от Samsung Display, а поэтому если вас интересует только максимальная скорость и все основные преимущества QD-OLED панели одного из последних поколений, то герой обзора – оптимальный выбор.

MSI MAG 272Q QD-OLED X50 Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуглянцевая плёнка, антибликовое Стандартное разрешение, пикс. 2560 х 1440 PPI 111 Параметры изображения Тип матрицы QD-OLED 3rd Gen (Samsung) Пиксельная структура Triangle RGB Заявленный цветовой охват 98 % / 99 % / 138 % (AdobeRGB / DCI-P3 / sRGB) в схеме CIE1976 Макс. яркость, кд/м 2 300 (в среднем)/500 (типичная, HDR 10% APL)/1000 (пик в HDR 3% APL) Контрастность статическая 1500000 : 1 / Бесконечность Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-500 (активный диапазон) Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (оф.), AMD FreeSync Premium Pro (оф.), Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG), VESA ClearMR 21000 Поддержка HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178° Разъемы Видеовходы 2x HDMI 2.1 (до 500 Гц);

1x DisplayPort 1.4a HBR3 (до 500 Гц);

1х USB Type-C (DP Alternate Mode, PowerDelivery 15 Вт, до 500 Гц); Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1x Audio-Out (3.5 мм); Встроенные колонки: число х мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 20°), изменение высоты (110 мм), поворот вправо/влево (от -30 до 30°), переворот (Pivot) в обе стороны VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100х100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / НД / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой) ДхВхГ, мм 610 × 422-532 × 242 Габаритные размеры

(без подставки) ДхВхГ, мм 610 x 356 x 69 Масса нетто (с подставкой), кг 8,0 Масса нетто (без подставки), кг НД Ориентировочная цена ~70000-75000 рублей

Монитор MSI оснащен единственной существующей на момент написания обзора плоской 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью третьего поколения (но правильней будет её относить к поколению 3.5) с нативной частотой 500 Гц — она произведена Samsung Display и имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (2560 × 1440 пикселей). На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически избавляет от необходимости использования системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением.

Заявленная максимальная яркость монитора в SDR-режиме составляет 300 нит при 100%-м заполнении экрана белым цветом, что является важным изменением на фоне всех предыдущих QD-OLED-панелей для игровых мониторов, для которых были свойственны значения в 200-250 нит.

Новинка также официально сертифицирована по новому стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black. Как и другие устройства с аналогичной матрицей, она должна достигать пиковых значений яркости не ниже 500 нит на небольших участках экрана (при заполнении 10 % APL) и 300 нит при заполнении всего экрана белым цветом (как в пике, так и устоявшееся значение). Есть у героя обзора и специальный режим HDR Peak 1000 nits, в котором монитор способен достигать 1000 нит на уровне заполнения 2-3% APL, а также уникальный режим EOTF Boost в котором MSI обещает более высокую яркость, чем в «тысячном пресете» на уровне заполнения ~25 % APL. Правда, никаких отличий во встроенном блоке данных EDID между двумя последними режимами представления HDR операционная система не обнаружила.

Коэффициент контрастности в случае новинки MSI не вызывает никаких вопросов: благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки он фактически стремится к бесконечности. Однако, как и у ряда других OLED-устройств на рынке, у новинки официально заявлено значение 1 500 000:1, что, впрочем, больше номинальный ориентир для пользователей.

За последние 3 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана — полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету.

В условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Черный на QD-OLED будет только в отсутствие внешнего освещения.

Для новинки производитель указывает широкий цветовой охват в 138, 98 и 99 процентов sRGB, AdobeRGB и DCI-P3 соответственно – данные переходят из одной QD-OLED модели от MSI в другую, хотя фактические результаты часто выше.

Используемая QD-OLED-матрица Samsung выполнена в соответствии со многими стандартами безопасности, поэтому мы можем наблюдать смещение пика синего в спектре подсветки в безопасную область 453,5 нм. В MSI это называют «аппаратным фильтром синего» и относят к технологии Less Blue Light.

Благодаря использованию «квантовых точек» и точной заводской настройке производитель смело говорит о показателях точности на уровне DeltaE<2. Сама матрица заявлена как 10-битная, то есть она должна быть способной воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Сама компания Samsung Display утверждает, что все её QD-OLED являются настоящими 10-битными панелями, без использования метода подмешивания ближайших цветов (FRC).

Заявленное время отклика GtG составляет 0,03 мс, рейтинг VESA – ClearMR 21000, что соответствует уровню самых быстрых игровых OLED-дисплеев. Такие мониторы уверенно превосходят по скорости даже самые быстрые LCD-модели, доступные на рынке.

Будучи продвинутым игровым решением, новый монитор от MSI полноценно поддерживает стандарт VESA Adaptive-Sync и официально сертифицирован для работы с VRR-системами AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync в режиме Compatible. Рабочий диапазон составляет 48-500 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть существенно расширен по нижней границе для GPU от AMD.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора широк и более чем достаточен: два HDMI версии 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с, один DP 1.4a с поддержкой DSC и расширением пропускной способности HBR3, USB Type-C с DP Alt Mode для подключения мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, телефоны) с мощностью зарядки PD в 15 Вт.

Встроенная акустическая система в новом мониторе MSI не применяется. Для подключения наушников может быть использован стандартный 3,5-мм аудио разъём. Есть хорошо знакомые функции PiP и PbP с широким спектром настроек, но отсутствуют любимые некоторыми KVM и MST.

Несмотря на отсутствие USB-хаба модель поддерживает обновление прошивки дисплея без посещения сервисного центра (СЦ). На момент написания этого материала производитель, как оказалось, выпустил одно небольшое обновление, однако, каких-либо важных замечаний к работе монитора мы не выявили и на заводской версии firmware. Оставим право на эксперименты с обновлениями для потенциальных покупателей новинки от MSI.

Как и многие современные модели, изучаемый монитор выполнен в «безрамочном» дизайне с трёх сторон, с пластиковой накладкой в нижней части. Он комплектуется эргономичной подставкой и представлен в дизайне образца 2024 года – тогда такими выпускались OLED-решения из старшей линейки MPG. Теперь же «премиальный дизайн» добрался до MAG.

Впрочем, некоторые внутренние изменения всё же имеются. Новинка обходится без синхронизируемой системы подсветки RGB Mystic Light, хотя визуально никаких отличий в корпусах между линейками мы для себя не отметили. Видимо сэкономили 1-2 доллара на RGB-светодиодах.

В вопросах управления у монитора MSI всё обычно – система управления выполнена на базе привычного 5-позиционного джойстика и нескольких дополнительных клавиш, одна из которых программируемая.

По игровым функциям в новом MAG ограничений не так много: есть программная функция Night Vision — эквалайзер тёмных участков изображения с возможностью активации «умного» A.I. Vision, «умный прицел» Smart Crosshair, меняющий свой цвет в зависимости от картинки на экране, Optix Scope для приближения выбранной зоны экрана и вывод таймеров и уровня fps на экран.

Из программных особенностей компания выделяет MSI OLED Care 2.0 (второе поколение системы защиты OLED) с дополнительными функциями для снижения риска «выгорания» органических светодиодов. Среди новых, но уже знакомых по другим моделям бренда алгоритмов, MSI отмечает обнаружение границ между несколькими объектами на экране, обнаружение панели задач, обнаружение логотипов, автоматический контроль яркости (медленное затемнение экрана) и некую V-Split Detection. Каждая функция может быть активирована и настроена отдельно от других.

⇡#Комплектация и внешний вид

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 поставляется в довольно крупной и тяжелой картонной коробке с простым визуальным оформлением и полиграфией.

Для удобства переноски присутствует только два специальных выреза-ручки с торцов упаковки, а вот пластиковая ручка сверху отсутствует.

На фасадах коробки представлены схематичные изображения монитора с двух сторон и его основные особенности в виде небольших пиктограмм с подписями.

Благодаря наклейке на боковине коробки можно более подробно узнать ряд технических характеристик модели, серийный номер и место выпуска (Китай, Micro-Star International).

Комплект поставки новинки включает в себя лишь самое необходимое:

кабель питания;

кабель HDMI 2.1;

кабель DP 1.4a;

микрофибру для протирки экрана;

металлические элементы для фиксации экрана на VESA-совместимом креплении;

отчёт с результатами проведённой заводской калибровки;

краткое руководство по установке.

Дизайнеры компании MSI продолжают колдовать над внешним видом мониторов, не сильно отклоняясь при этом от общей концепции. В случае с рассматриваемым MAG 272QP QD-OLED X50 мы видим смесь из наработок серий MPG/MPG Artymis и некоторых модификаций MAG: много различных элементов отделки, выполненных из пластика с разным покрытием и цветом. Благодаря акцентам на некоторых из них всё так же прослеживается игровая направленность в дизайне, что характерно для продукции компании в целом.

Дисплей — традиционно для современных решений — обладает узкими рамками с трёх сторон, а вот использование оригинального радиатора и необходимость в лучшем охлаждении OLED-матрицы заставили дизайнеров сделать некоторые части корпуса новинки довольно толстыми.

В самых же тонких местах, в отсутствии дополнительных электронных компонентов, толщина корпуса не превышает 5 мм.

Крепление центральной колонны к монитору производится с помощью быстросъёмного механизма. На самом же корпусе устройства находится крепление стандарта VESA 100 × 100 мм для использования с подходящими кронштейнами, но требуется применение металлических стоек из комплекта поставки.

Подставка традиционно собирается из двух частей, которые можно соединить без помощи отвертки: на крепёжном винте в основании имеется откидной барашек.

Для своей 26,5-дюймовой новинки в MSI выбрали достаточно простую цельную подставку – без разнонаправленных ножек. Можно отметить её основательность и мягкие переходы форм и некоторое подобие жабр сзади – мелочь, но эффектная мелочь.

Для прокладки кабелей предусмотрен средний по размерам прямоугольный вырез в центральной колонне. Вариант точно не самый эффективный, да и никаких дополнительных аксессуаров для скрытия и укладки кабелей производитель не предлагает.

Благодаря достаточно эргономичной подставке пользователь может с максимальным удобством регулировать положение экрана в пространстве: наклонять его (от -5° до 20°), поворачивать влево/вправо (на 30°) и изменять его высоту над столом (110 мм). Дополнительно предусмотрен разворот экрана в портретный режим (Pivot) в обе стороны, из-за чего центровка корпуса оставляет желать лучшего – придётся выравнивать каждый раз «на глаз».

Все крепёжные элементы монитора, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. На основании снизу имеется семь резиновых ножек для предотвращения скольжения.

Декорированию монитора уделено немало внимания — одного только пластика тут четыре варианта с разной фактурой: основной матовый, оформленные под фрезерованный алюминий наклонные секции, вставки «под карбон» а также глянцевые элементы. Очень эффектно смотрятся вентиляционные решётки и выглядывающий из угла чёрный дракон.

Обработка элементов выполнена на высшем уровне, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. На задней стороне защитной пленкой закрыты все важные декоративные элементы, но, скорее всего, вы снимете её сразу после покупки. После этого не используйте агрессивные химические средства для очистки и тряпки из неподходящих материалов, если не хотите испортить внешний вид отдельных деталей.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения. Элементы управления обходятся без люфтов. За уровень исполнения дисплей MSI заслуживает максимальной оценки, да и визуально он выглядит очень интересно, с акцентом на игровую тематику, но при этом сдержанно.

Матрица монитора оснащена полуглянцевым покрытием, что типично для большинства QD-OLED-решений (кроме выпускаемых самой Samsung). Оно имеет нечто вроде антибликового фильтра, но без использования поляризационного слоя. Такое решение исключает появление кристаллического эффекта, характерного для некоторых матовых дисплеев, и обеспечивает чистое, контрастное изображение. Визуально картинка выглядит более яркой и насыщенной по сравнению с «блеклым» изображением на матовых или полуматовых экранах.

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства. Попавший к нам экземпляр был выпущен в июне 2025 года.

Все интерфейсы для подключения у монитора находятся в задней части корпуса, на одной колодке, и направлены вниз. Подключать кабели легко, в том числе благодаря возможности поворота корпуса в портретную ориентацию.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — удобный 5-позиционный джойстик, кнопка питания и дополнительная клавиша запуска одной из функций быстрого доступа, расположенные в задней части устройства, строго по центру.

Полупрозрачный индикатор состояния с белым светодиодом находится на нижней грани корпуса, ровно под логотипом MSI на передней пластиковой накладке. Во время работы индикатор не мешает и не отвлекает. При необходимости его можно перевести в режим, когда он светится желтым цветом только в состоянии Standby.

В MSI для своих новых игровых мониторов около двух лет назад сильно перерисовали дизайн меню: здесь стали преобладать холодные тёмные полутона с плавными переходами, но по структуре меню монитор схож со многими другими игровыми OLED-моделями бренда.

Сама система управления достаточно быстрая, OSD-меню шустро откликается на все действия со стороны пользователя.

При настройках по умолчанию при смещении джойстика в одну из четырёх сторон производитель установил быстрый доступ к выбору наэкранного прицела, активации Night Vision, переключению источника сигнала и выбору предустановленного режима изображения из раздела Game Mode. При необходимости функции можно переопределить в соответствующем разделе меню.

Основное меню состоит из девяти разделов. Есть русифицированный вариант OSD, но перевод не полный и не самый точный. Поэтому для знакомства и последующей работы с монитором мы предпочли использовать английскую локализацию.

Первый раздел, G.I., встречает нас выбором наэкранного прицела и параметрами функции Optix Scope, позволяющей приблизить выбранную зону экрана – к примеру, для лучшего прицеливания в игре.

Второй раздел, Gaming, позволяет выбрать один из шести предустановленных игровых режимов изображения, включить Night Vision (поднимает различимость глубоких тёмных оттенков) и A.I. Vision (умный Night Vision), активировать счётчик частоты развёртки или таймер и включить поддержку систем адаптивной синхронизации, после чего станут недоступны несколько функций, среди которых важные для некоторых PiP/PbP.

Дополнительные режимы изображения, которые производитель отнёс к профессиональным (среди них есть три режима эмуляции различных цветовых стандартов), представлены в разделе с соответствующим названием. Здесь же можно обнаружить включение программного фильтра Low Blue Light (он активируется автоматически при выборе режима Anti-Blue) и дополнительную регулировку контурной резкости Image Enhancement, которую мы советуем не трогать и оставить в выключенном положении.

Отрегулировать яркость и контрастность, резкость, цветовую температуру, выбрать режим работы встроенного скалера монитора и определить, в каком режиме HDR будет работать QD-OLED-панель, – всё это можно сделать в четвёртом разделе, Image.

Выбрать источник сигнала и дезактивировать автоматический его поиск можно в следующем за ним разделе Input.

Еще один раздел отведен под глубокие настройки функций PiP/PbP. В нём также указаны ограничения, которые вносятся после активации любой из двух функций. А их, прямо скажем, оказалось немало.

Выбрать функции быстрого доступа для четырёх положений 5-позиционного джойстика управления предлагается в разделе Navi Key. Здесь же можно задать функцию для одной из функциональных клавиш.

В разделе Setting можно выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность OSD-экрана, изменить время до его исчезновения при отсутствии действий со стороны пользователя, изменить источник аудио, а также поведение светодиода питания. Можно включить защиту HDMI CEC и поддержку быстрой зарядки PD мощностью 15 Вт.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. Функция реализована странно – блок выводится до момента, пока пользователь не деактивирует данный пункт в меню. В противном случае он будет постоянно появляться в правой части экрана.

Наконец, специально для своего нового QD-OLED-дисплея в MSI обновили комплекс защиты OLED Care 2.0 (но с нашей точки зрения, в MAG 272QP его можно было бы причислить к OLED Care 2.5).

В нём сосредоточены такие технологии «сохранения и продления жизни OLED», как Pixel Shift (сдвиг картинки на пару пикселей в определённом временном промежутке), Panel Protect (режим «обновления панели»), Protect Notice (выбор частоты появления уведомлений о необходимости проведения «чистки»), Static Screen Detection (определение статичных объектов и принудительное снижение яркости всего экрана).

Обновлённая версия комплекса защиты получила такие отдельные функции, как Multi Logo Detection (определение и затемнение логотипов), Taskbar Detection (определение и затемнение панели задач ОС), Boundary Detection (определение границ между несколькими объектами и их затемнение), Auto DIM Control (плавное затемнение экрана при отсутствии активности) и V-Split Detection (снижение яркости между «пересекающимися линиями»).

Каждая функция поддаётся некоторой настройке, с различными вариациями степени влияния на яркость. Отдельно отметим, что в ходе нашего тестирования увидеть явную работу большинства представленных функций защиты автору так и не удалось. Самой заметной так и остаётся сдвиг картинки (стандартный Pixel Shift).

Сбором всей информации по работе подобных систем занят подраздел OLED Panel Info. В нём можно посмотреть информацию по работающим алгоритмам, но почему-то даже в английской локализации часть элементов «съехала» - всё, как и на моделях из 2024 года.

Отметим, что поддержка утилиты MSI Gaming Intelligence для удобной настройки монитора через среду операционной системы для MAG 272QP QD-OLED X50 не предусмотрена. Не получилось у нас воспользоваться и программой MSI для смартфонов – утилита для удалённой настройки монитора данную модель воспринимать не захотела. По всей вероятности, подобные возможности актуальны только для мониторов из старших линеек MPG и MEG.

Монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X50 был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 500 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Заявленные производителем 10 бит оказываются доступны при установке максимальной частоты вертикальной вплоть до 500 Гц, как при использовании DP 1.4a с HBR3, так и по HDMI 2.1. Производитель заявляет возможность достижения максимальной частоты и подключении по USB Type-C с DP Alt Mode, но в данном случае ограничения может вносить используемое графическое ядро (в случае с ноутбуком или ультрабуком).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе MSI MAG 272QP QD-OLED X50 производитель предлагает 5 игровых режимов, 7 «профессиональных» и один пользовательский с заводскими установками цвета, готовый к полностью ручной настройке.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4a, как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE. Никаких проблем с качеством картинки при переходе от частот 240-360 к 500 Гц нами отмечено не было – говорим на всякий случай тем, кто беспокоится об отсутствии у новинки DisplayPort версии 2.1.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

игровой режим – «Эко» (мы сразу переключили в «Пользователь»);

яркость – 70;

контрастность – 70;

резкость – 0;

Night Vision – «Откл.»

цветовая температура – «Обычное»;

DisplayHDR – True Black 500;

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

профессиональный режим – «Пользователь»;

яркость – 22;

контрастность – 70;

резкость – 0;

Night Vision – «Откл.»;

цветовая температура – «Пользователь» (97/100/100);

DisplayHDR – True Black 500.

В этом режиме доступен полный спектр настроек, но изменению подверглись только яркость и цветовая температура. Возможности регулировки скорости разгона матрицы у монитора отсутствуют — это норма для OLED-дисплеев. А вот получить доступ к регулировке гаммы хотелось бы, но его нет, что является нормой уже для игровых моделей самой MSI.

⇡#Яркость белого в SDR и HDR

Изначальная проверка осуществлялась в режиме «Пользователь» при заводских настройках цветовой температуры (режим ЦТ «Нормально»).

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Цветовая температура (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 298 6146 0 ∞ 90 282 6197 0 ∞ 80 268 6193 0 ∞ 70 253 6186 0 ∞ 60 222 6209 0 ∞ 50 190 6198 0 ∞ 40 158 6195 0 ∞ 30 126 6175 0 ∞ 20 94 6192 0 ∞ 10 62 6187 0 ∞ 0 30 6264 0 ∞

В режиме SDR со 100 %-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 298 кд/м2, а нижнее значение составило 30 кд/м2 – отличный результат. Коэффициент контрастности, как очевидно, приближён к бесконечности из-за фактического полного отключения OLED-пикселей.

При снижении уровня заполнения до 2 % рабочий диапазон яркости изменился несущественно: 29-299 кд/м2. Это отличный результат для современного OLED-монитора, полностью соответствующий заявленным значениям со стороны производителя. Про 300 нит, прямо скажем – никто не обманул – 1 нит посчитаем погрешностью измерений.

С HDR же ситуация иная. Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение MSI MAG 272QP QD-OLED X50 в трёх доступных режимах представления HDR: DisplayHDR Peak 1000 nits, DisplayHDR True Black 500 и новом EOTF Boost.

В первом варианте при небольшом заполнении экрана (APL 1-10%) новинка смогла продемонстрировать значения в диапазоне 519-987 нит, что близко к заявленному производителем уровню. Последующее увеличение заполнения экрана провоцирует плавное снижение яркости, а на 100 % APL монитор показал порядка 308 нит.

Переключение режима HDR в True Black 500 (выставлен по умолчанию) приводит к ограничению максимальной яркости экрана на уровне 511-513 нит при 2-10 %-м заполнении экрана, что полностью вписывается в требования новейшего стандарта. На остальных уровнях заполнения результаты в крайней степени напоминают полученные при активном Peak 1000 nits.

Новый режим EOTF Boost провоцирует подъём яркости части светлых полутонов (меняет ту самую кривую коррекции EOTF), но фактические значения максимальной яркости оказываются несколько ниже, чем в режиме Peak 1000 nits. В некоторых случаях такой вариант представления картинки может быть интересен, но, в целом, визуальный ряд будет отличаться не сильно, тем более что наиболее корректную картинку можно получить в режиме True Black 500 – с более точной проработкой теней.

⇡#Результаты в режиме User и после калибровки

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме User («Пользователь») с широким цветовым охватом, близким к максимальному для используемой матрицы.

Монитору MSI покорились все три цветовых пространства, что свойственно многим решениям, где используется QD-OLED. Модель добралась до заявленных производителем покрытий пространств DCI-P3 и AdobeRGB, а в случае с sRGB цветовой объём оказался гораздо шире, чем указано в ТХ, хотя мы определяем значения в схеме представления CIE1931, а MSI по CIE1976 – отсюда и возникает разница. В любом же случае – результаты просто великолепные, в том числе и после калибровки.

При заводских установках точка белого выставлена на уровне выше среднего, а баланс ЦТ серого клина стремится к идеалу. После ручных настроек и калибровки все точки серого на CIE-диаграмме меняют свои позиции и оказываются в зоне с DeltaE<3, а стабильность ЦТ снижается не сильно и остаётся на высоком уровне.

По умолчанию у MSI MAG 272QP QD-OLED X50 плохо различимы глубокие тени (крайние тёмные полутона), что приводит к повышению общей контрастности изображения. Глобально же гамма-кривые выставлены достаточно точно – производитель постарался.

После калибровки с правками гаммы через LUT видеокарты были подняты лишь самые тёмные участки – других значимых коррекций монитору не потребовалось.

В качестве референса при первоначальной проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали Display P3, как наиболее подходящий для новинки от MSI. Именно с ним мы получили наименьшие отклонения DeltaE. Но и это его не спасло, поскольку монитор рассчитан и на цветовое пространство AdobeRGB, которое шире Display P3 (DCI-P3) на паре участков CIE-диаграммы.

После проведения всех коррекций и использования созданного цветового профиля операционная система лучше поняла, с чем она имеет дело. Монитор MSI смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94 и подтвердить их в последующем – через сутки-двое после первой калибровки. Такие положительные изменения стабильности QD-OLED последних ревизий, безусловно, радуют.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (sRGB, AdobeRGB, Display P3)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нём режимы эмуляции sRGB, Display P3 (тот же DCI-P3, но с классической гаммой 2.2) и даже AdobeRGB, в которых происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО в соответствии с требованиями конкретного пользователя.

Отметим, что переход в любой из этих трёх режимов эмуляции приводит к блокировке большинства настроек, связанных с цветопередачей. Единственным параметром, который остаётся доступным для изменения, является регулировка яркости. Хотя это ограничение может вызывать неудобства, возможность управлять яркостью уже помогает адаптировать изображение к различным рабочим условиям и точно лучше, чем совсем ничего.

Все сужения цветового охвата происходят достаточно точно, но не идеально. В трёх случаях выявлены превышения цветовых объёмов на 4,6-11,1 % в зависимости от выбранного режима. В вопросе точности эмуляции лучший результат показал пресет AdobeRGB, а вот два оставшихся продемонстрировала идентичный уровень.

Учитывая прогрев монитора и погрешности измерений, следует отметить, что точность установки цветовой температуры в трёх исследуемых режимах соответствует уровню заводских установок. Тоже самое мы можем сказать про стабильность ЦТ серого клина – она идеальна в каждом из режимов эмуляции.

По результатам замера гамма-кривых следует отметить, что режим sRGB демонстрирует лучшую различимость в тенях, чем все остальные режимы. В нём среднее значение гаммы составило 2,19 против 2,23-2,26 в AdobeRGB и Display P3 соответственно. Два последних по общей контрастности картинки не сильно отличаются от заводских установок.

Все особенности изученных режимов были зафиксированы в финальных отчётах Argyll CMS, где их результаты сравнивались с референсными стандартами. Основные претензии у программы возникли к точкам белого (учитывая уровень DeltaE – можно пережить) и низкой различимости тёмных полутонов в AdobeRGB и Display P3 режимах.

Лучшие же результаты получил пресет sRGB – его можно использовать смело, а вот два других желательно только после калибровки. Правда, смысла в этом большого нет – проще и эффективней настроить и откалибровать монитор MSI в режиме User, где есть все необходимые параметры с открытым доступом, цветовой охват максимально возможный, а все приведения к базовым пространствам сделает сама операционная система (или профессиональное ПО со своим цветовым «движком») по данным из созданного цветового профиля.

⇡#Результаты в режиме Anti-Blue

Будучи аналогом технологии Low Blue Light, режим, который в MSI назвали Anti-Blue, должен снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

При переходе в него стандартная яркость находится на высоком уровне в 163 нит (по 60 % яркости и контрастности по умолчанию), но проблем с её дальнейшей ручной регулировкой не возникает.

Цветовой охват в Anti-Blue чуть ниже, чем при базовых настройках монитора. Можете смело считать, что продолжаете работать в очень широком цветовом пространстве.

Кроме того, мы хотели бы отметить вновь увеличенный до значения в 3 единицы уровень резкости (против 0 по умолчанию в User). Чтобы привести изображение к адекватному виду, следует выставить 0 и для рассматриваемого режима Anti-Blue, что мы и сделали.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к ~4700-4830К с легким зеленоватым паразитным оттенком, но крайне высоким балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза, о чём свидетельствует и оценка спектра свечения, представленного на картинке в начале раздела.

При этом гамма-кривые в режиме Anti-Blue настроены примерно так же, как и в режиме User. Контрастность изображения не снижена, а даже слегка повышена. Прямо скажем – это не совсем то, чего ждёшь от подобного пресета, призванного снизить нагрузку на глаза в ходе долгой работы за монитором.

На выходе же мы имеем не самый корректно настроенный режим. В теории пресет Anti-Blue может существенно снизить нагрузку на глаза (за счёт изменения спектра свечения и цветовой температуры), но, учитывая, что перед вами OLED-решение, работающее при не очень высокой яркости, – большого расчёта на подобный режим мы бы делать не стали.

⇡#Режимы Night Vision и Night Vision A.I

Теперь рассмотрим одну из важных для игроков функцию, контролирующую уровень различимости деталей в тенях (в тёмных сценах). Давайте подробнее разберём, как Night Vision влияют на итоговую картинку:

По умолчанию функция дезактивирована, а пользователю предоставляется выбор среди четырёх степеней воздействия: Normal, Strong, Strongest и A.I (с использованием искусственного интеллекта). Отметим, что активировать режим A.I можно и через выделенную функцию с соответствующим названием – без перехода к настройкам Night Vision.

В трёх первых режимах хорошо видно, что функция затрагивает абсолютно весь диапазон, тем самым резко снижая контрастность картинки и увеличивая видимость деталей на тёмных и очень тёмных участках. Прямо скажем – это не самый здравый подход – так должна работать коррекция гаммы (но она у игровых MSI отсутствует), а не некое подобие «эквалайзера чёрного».

Гораздо корректней отрабатывает на тестовых сценариях Night Vision в положении A.I: поднимается различимость крайних теней до уровня sRGB-гаммы и дополнительно сильно высветляется диапазон 10-65 %, что, безусловно – явный перебор, но лучше того, что творится в других доступных режимах Night Vision. Выводы пускай будут у каждого свои, а мы переходим к равномерности рабочего поля.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно — каждый пиксель в OLED светится самостоятельно) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 Кельвин. Большая часть систем из раздела OLED Care 2.0 была дезактивирована для получения наилучших результатов.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал феноменально низкие отклонения в 0,4 % в среднем и 1 % в максимуме. Очередной рекорд среди всех протестированных нами мониторов. Вот вам и «бюджетный» 500 Гц QD-OLED от MSI.

Высочайшая стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что не может не радовать.

С равномерностью цветовой температуры на светлых полях у монитора MSI MAG 272QP QD-OLED X50 проблем тоже нет: отклонения в 0,5 % в среднем и 1,5 % в максимуме – ещё один рекорд или близко к нему.

С равномерностью чёрного, как вы знаете, проблем у OLED нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки, индикатора питания (если вы оставили его включенным) и надписи на картинке. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD. Не об этом ли вы мечтали?

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

10-битная QD-OLED-матрица так называемого поколения 3.5G смогла продемонстрировать равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов.

После снижения яркости до низкого/среднего уровня качество градиентов слегка падает, проявляется некоторое количество резких переходов с легкими паразитными оттенками, картинка становится немного «грязной» — с мелким шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии.

Между тем QD-OLED-панели четырёх последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на W-OLED, в том числе последние 480 Гц модели и решения Primary RGB W-OLED (Gen4). Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 20-30 % от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

В ходе настройки монитора мы воспользовались созданным профилем с правками в LUT видеокарты. При его использовании качество тоновых переходов несколько падает, появляются области с паразитными оттенками и грубыми переходами. Явление обычное – ничего нового.

Без профиля проблему различимости глубоких полутонов можно быстро решить переходом в режим эмуляции sRGB или с помощью регулировки параметра Night Vision в игровом подразделе меню модели, но абсолютно при всех значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность монитора MSI к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше – решать только вам.

Эта особенность также повлияла на проявление бандинг-эффекта. Монитор продемонстрировал достаточно низкие результаты по сравнению с большинством игровых решений на базе TN+Film и *VA, не говоря уже об IPS-матрицах. Особенности работы органики со сложными темными переходами только усиливают любые дефекты картинок с высоким уровнем сжатия, артефакты проявляются сильнее.

Следует ещё раз подчеркнуть, что любые домашние OLED-устройства, особенно игровые модели вроде героя этого обзора, пока ещё ориентированы преимущественно на потребление мультимедийного контента и игры. Для точной работы с цветом, с точки зрения автора, стоит подождать хотя бы ещё одно поколение QD-OLED. Но если вы любитель и вам не важна 100%-я точность, то герой обзора вполне подойдёт для работы с фото, видео и графикой. Пользователей, сделавших выбор в пользу современных QD-OLED в качестве универсального монитора – всё больше и больше.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Для продуктов на основе современных панелей QD-OLED от Samsung Display базовой величиной выступает значение скорости отклика в 0,03 мс GtG вне зависимости от частоты развёртки – 120, 144, 175-180 или 360-500 Гц.

Используемая в мониторе MSI матрица предлагает доступный на данный момент максимум для данного типа решений в виде 500 Гц как при DP-, так и при HDMI 2.1- и Type-C-подключении.

При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), но есть знакомая функция «вставки чёрного кадра» MPRT первого поколения (без возможности одновременной работы с VRR-системами). Её активация доступна в диапазоне 240-500 Гц. На частотах ниже пункт в меню становится заблокирован. Мы же, интереса ради, проверили её работу в пограничных режимах – 240 и 500 Гц, и сравнили с поведением монитора на разных частотах без активной функции MPRT.

Проверка MAG 272QP QD-OLED X50 показала, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню премиального игрового монитора, а визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS-представители в сопоставимом формате.

Герой обзора демонстрирует минимальное смазывание и отсутствие визуально заметных артефактов. Повышение частоты с 240 до 360 и 500 Гц влечёт за собой заметное улучшение плавности и чёткости картинки, что мы постарались показать на сравнительном изображении выше.

Желание добиться этого же уровня чёткости на частоте 240 Гц через функцию MPRT оказалось разбито об реальность – функция работает не совсем так, как должна. Визуальный эффект есть, но он минимально возможный.

Если же ваша система в интересующих вас играх способна показать не выше 120-200 fps, то смысла в новом мониторе от MSI точно нет – можно значительно сэкономить и приобрести модели в два раза дешевле с частотой 180-240 Гц и не знать проблем.

Для анализа времени отклика в случае с 500 Гц QD-OLED-новинкой, учитывая особенности её работы, мы сразу выбрали стандарт измерений VESA с оценкой фактического времени отклика (Initial Response Time) и фиксацией результатов на 10-90 % яркости любого цветового перехода.

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте в 500 Гц. В этом случае среднее время отклика не превысило 0,61 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,3 мс.

Фактически же все OLED-мониторы на одинаковых матрицах дают идентичные результаты скорости, но некоторые из них демонстрируют разный подход производителей к защите органических светодиодов и отработке полноэкранных цветовых переходов. К тому же используемое оборудование не позволяет с 100%-й точностью проверить скорость столь быстрых OLED, а поэтому знайте – фактически подобные MAG 272QP мониторы способны на куда большие подвиги и время отклика на части переходов точно ниже чем 0,1 мс. В этом нет никаких сомнений – проблемы скорости отклика игровым OLED не свойственны.

Что касается задержки вывода, то на частоте 500 Гц она составила всего 2,3 мс в среднем – такую величину в реальных задачах и играх вы никогда не почувствуете.

Монитор MSI официально поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации без использования какого-либо аппаратного модуля. Системы прекрасно работают в заявленном диапазоне частот (48-500 Гц на GPU от «зелёных»), позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне fps.

При этом возможно визуально различимое мерцание изображения в играх (особенно тёмных участков) при использовании любой из систем, но такова особенность работы всех OLED-дисплеев. Встроенных функций для борьбы с этой особенностью у новинки MSI нет, а поэтому самый простой вариант – отказаться от использования адаптивной синхронизации.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 500 Гц стабильны во времени. Проблем нет.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – это то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для герой этого материала.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой QD-OLED-матрицы. Дополнить тут действительно нечем — результат говорит сам за себя.

Что касается многими не любимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях. С белым тоже всё в порядке – снижается лишь его яркость, и не более того.

⇡#Кристаллический эффек, резкость, масштабирование, ШИМ

В мониторе MSI MAG 272QP применена QD-OLED-панель поколения 3.5G с диагональю 26,5 дюйма, полуглянцевой поверхностью и особой, но уже хорошо знакомой нам структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых конкурентов и QD-OLED второго и третьего поколений, в первую очередь видна следующая структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, но в отличие от QD-OLED первого поколения, они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зелёные и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли. Это пока ещё свойство всех панелей QD-OLED от Samsung Display любой диагонали.

При том что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения. По моему опыту, на панелях QD-OLED второго и третьего поколения, чтобы заметить какие-то артефакты (не считая горизонтальных полос зелёного и розового цветов – их заметить легко), надо сильно всматриваться в экран на минимальном расстоянии от него.

Полуглянцевая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффекту никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

Вместе с тем антибликовые свойства у матрицы (по мнению производителя) есть, но в реальности выражены они довольно слабо, а при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции – об этом не стоит забывать.

В рекламных проспектах к своему монитору компания MSI упомянула «опцию» Anti-Flicker (из раздела Eye Care), видимо подразумевая отсутствие мерцания, но без каких-либо уточнений по пульсациям. Но для пользователей эта информация крайне важна. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Однако есть нюансы.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-50 % сделать это становится сложнее. На двух графиках чётко видны пульсации. Но это не полноценная ШИ-модуляция, и общий уровень пульсаций находится в норме.

За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

Что же касается ранее отмеченной функции «вставки чёрного кадра» MPRT, то она действительно работает странно – полноценная синхронизация с частотой развёртки не происходит. В случае работы монитора на 500 Гц «мерцание» происходит на частоте 250 Гц. В этом случае, когда на каждый кадр приходится по 2 мс, каждый второй кадр «выключается» из демонстрации. На частоте 240 Гц, когда каждый кадр занимает почти по 4,2 мс, история повторяется – частота «мерцания» составляет 120 Гц, а каждый второй кадр «покидает чат». Снижается визуальная яркость (что очевидно), но какого-либо заметного эффекта в поднятии чёткости картинки не происходит. Увы.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе MSI MAG 272QP QD-OLED X50 используется матрица с органическими светодиодами. Однако, из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади, наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 кв.м составляла ~24 градусов. Монитор продолжительное время работал с установленной яркостью на 100 нит в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила 30,3 градуса Цельсия, максимальное значение не превысило 35 градусов. Модель нагревается не сильно, ощутимого тепла от поверхности матрицы пользователь не почувствует – сказывается довольно толстый корпус, большое количество вентиляционных решёток и использование графеновой плёнки совместно с «кастомным» радиатором.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора MSI на разных уровнях яркости, с последующим выводом белого и чёрного полей, а также цветного изображения, используемого для проверки углов обзора.

Герой обзора отличился довольно типичным потреблением для 26,5-дюймового WHQD OLED: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 51 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 71 Вт. В случае с максимальной яркостью следует рассчитывать на 94 Вт в пике, что всё же несколько выше, чем у предыдущих поколений OLED с меньшей пиковой яркостью в SDR, но повторяет с высокой точностью результаты, ранее проверенной 500 Гц QD-OLED модели.

При выводе цветного изображения потребление снижается на 15-30% от указанных значений, а вывод чёрного поля не снижает его до нуля, а всего лишь подводит к ~30 Вт вне зависимости от установленного уровня яркости в меню устройства.

Что же касается различных паразитных звуков, то в мониторе от MSI используется встроенный блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили.

Компания MSI наращивает скорость выпуска современных OLED-решений, отдавая свой выбор QD-OLED-матрицам от Samsung Display. Производитель достаточно сильно сократил задержку выхода более простых моделей после появления в продаже представителей топ- и премиум-сегментов, что не может не радовать. Но это не самое главное. Важнее то, что потребитель может получить, сэкономив приличную сумму денег. А как мы выяснили на примере нового MAG 272QP QD-OLED X50 – тот же уровень качества, идентичную по цветопередаче и скорости картинку и более чем достаточный уровень оснащения.

Герой обзора – как облегчённый гоночный автомобиль – есть точное рулевое управление, мощный мотор, эффектный внешний вид, но нет красиво оформленного салона… лишь дополнительные элементы безопасности для водителя. Но для результата, победы и получения эмоций многие «фишки» заводского интерьера не нужны вовсе. Так и с MAG 272QP – у него есть всё необходимое для подавляющей части потребителей, присматривающих современный и крайне быстрый OLED на долгие годы вперед (расчёт на 3-4 года минимум).

Новинка от MSI способна предложить лучшее, что вы можете встретить в классе WQHD OLED с диагональю 26,5 дюйма на конец 2025-начало 2026 года, за минимальные для этого уровня деньги. Даже на просторах РФ монитор MAG 272QP стоит ровно столько же, сколько ещё год назад продавцы просили за простые 360 Гц решения. Теперь за 70000 рублей MSI готова предложить более продвинутое и актуальное игровое решение, у которого сложно найти реальные недостатки. Тут лишь остаётся рассчитывать, что подобного примеру последуют и другие производители. А MSI – пятёрка в зачётку. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

продуманный, стильный дизайн и отличное качество материалов и сборки;

эргономичная подставка и наличие VESA-совместимого крепления (требуется использование стоек из комплекта поставки);

широкий выбор интерфейсов подключения (DP 1.4a с DSC и HBR3, USB Type-C с DP Alt Mode и 15 Вт PD, 2х HDMI 2.1 c полной пропускной способностью);

использование графеновой плёнки и оригинального радиатора для снижения нагрева панели и соответствующего улучшения эффективности её работы (как минимум, стабильней яркость);

набор игровых функций (прицел, счёт FPS, таймеры);

наличие настраиваемых функций PiP/PbP;

возможность обновления прошивки монитора без посещения СЦ – даже в отсутствии USB-хаба на борту;

обновлённая система защиты MSI OLED Care 2.0 с дополнительными функциями;

беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

повышенная безопасность для глаз благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область 453,5 нм, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента – одно из важнейших достоинств почти любого OLED;

крайне широкий цветовой охват, захватывающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, Display P3, sRGB);

хорошая заводская настройка режима эмуляции sRGB – режим может быть полноценно использован для любительского уровня работы с цветом (фото, видео, графика);

повышенная до 300 нит яркость в SDR при 100 % APL и стабильно высокие результаты по яркости в любом из доступных режимов представления HDR – монитор полностью подтверждает заявленные характеристики и выдерживает стабильную ЦТ при регулировках яркости в широком диапазоне;

крайне высокая стабильность цветовой температуры во всех проверенных заводских режимах;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне (особенно при использовании функции LFC на AMD) с официальной сертификацией;

высочайшая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive – 500 Гц и инпут-лаг на уровне 2,3 мс – топ-уровень для киберспорта;

идеальная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуре – лучший результат среди полученных в нашей лаборатории;

отличные углы обзора и стабильность картинки;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальная равномерность чёрного;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching;

самый доступный OLED в классе 500 Гц WQHD-решений.

Недостатки:

предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов – особенность почти всех OLED – решается регулировкой параметра Night Vision, с которой вы сможете полностью отказаться от глубоких теней и резко снизить контрастность картинки - так себе вариант.

Может не устроить: