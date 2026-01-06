Сегодня 06 января 2026
Dell представила огромный 52-дюймовый 6K-монитор UltraSharp за $2800 и вариант поменьше

Dell представила два новых монитора серии UltraSharp: сверхширокоформатный изогнутый 52-дюймовый с разрешением 6K, выступающий как замена нескольким мониторам сразу; а также 32-дюймовый с матрицей QD-OLED и разрешением 4K — он адресован представителям творческих профессий, которым нужна качественная цветопередача.

Источник изображений: Dell

Источник изображений: Dell

Целевой аудиторией монитора Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub (U5226KW) являются профессионалы, работающие с огромными объёмами данных. Один 52-дюймовый изогнутый экран IPS Black с разрешением 6K служит заменой многоэкранным конфигурациям и сокращает беспорядок на рабочем месте.

Даже по сравнению с двумя 27-дюймовыми QHD-мониторами и одним 43-дюймовым монитором с разрешением 4K он обеспечивает на 61 тыс. пикселей больше и на 25 % более высокую плотность пикселей (129 пикселей на дюйм). Панель IPS Black означает более насыщенные чёрные тона; излучение синего света сокращено на величину до 60 % по сравнению с конкурирующими решениями; частота обновления составляет 120 Гц — в сочетании с датчиком внешней освещённости всё это способствует комфорту для глаз в течение продолжительного рабочего дня.

К Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub можно одновременно подключить до четырёх компьютеров. Функция многопотоковой передачи данных и режим «картинка в картинке» позволяют настраивать фрагменты экрана как отдельные мониторы; поддержка функции KVM означает возможность управлять всеми подключёнными ПК с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши. Компьютер под управлением Windows или macOS можно подключить по одному кабелю Thunderbolt 4 — он обеспечит вывод изображения и подачу питания мощностью до 140 Вт. В наличии блок выдвижных портов с двумя USB Type-C мощностью по 27 Вт и одним USB Type-A на 10 Вт для подключения периферии.

Монитор Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) предназначен для представителей творческих профессий, которым требуется максимальная точность цветопередачи. За неё отвечает 4K-панель QD-OLED с контрастным отношением 1 500 000:1, а также сертификатами DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision HDR. Точность цветопередачи составляет ΔE < 1; заявлен 99-процентный охват цветовых пространств DCI-P3 и Display P3. Имеется встроенный колориметр, сохраняющий результаты калибровки непосредственно на мониторе, — её можно выполнять и удалённо. Также предусмотрены программируемые клавиши для быстрого доступа к цветовым настройкам; антибликовое покрытие обеспечивает комфорт в работе.

Обе модели, подчёркивает производитель, изготовлены с использованием экологически чистых материалов, в том числе 90 % переработанного пластика, 100 % переработанного алюминия, до 50 % переработанной стали и не менее 20 % переработанного стекла. Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub поступит в продажу 6 января по цене от $2799,99 без подставки или $2899,99 с подставкой. Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED появится в продаже 24 февраля по цене $2599,99.

Источник:

Теги: dell, монитор, ips black, qd-oled
