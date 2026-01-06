Dell возродила марку XPS — представлены флагманские тонкие ноутбуки XPS 14 и XPS 16 на новейших Core Ultra X

Спустя год после отказа от бренда XPS компания Dell решила его возродить и представила на выставке CES 2026 ноутбуки премиум-класса XPS 14 (модель DA14260) и XPS 16 (DA16260). Задача компьютеров — обеспечить пользователю максимальную производительность в компактном корпусе.

Ноутбуки Dell XPS 14 и XPS 16 комплектуются процессорами Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), в том числе чипами Core Ultra 5 325, Ultra 7 355, Ultra X7 358H и Ultra X9 388H — старший предлагает 16-ядерную конфигурацию с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Они располагают встроенными нейропроцессорами (ускорителями искусственного интеллекта) производительностью от 47 до 50 TOPS, что соответствует классификации Copilot+ PC, а также интегрированной графикой Intel Arc — в старшем варианте у неё 12 Xe-ядер, что обеспечивает прирост производительности на 50 % по сравнению с предыдущими поколениями.

Высокую производительность компьютерам обеспечивает оперативная память LPDDR5x (9600 МТ/с) объёмом 16 Гбайт в младших вариантах, а также 32 или 64 Гбайт в старших версиях. Встроенные накопители имеют ёмкость 512 Гбайт или 1 Тбайт (PCIe 4.0), а также 2 или 4 Тбайт (PCIe 5.0).

Для Dell XPS 14 предусмотрен либо 14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей, яркостью 500 кд/м², 100-% охватом цветового пространства sRGB, контрастным отношением 2000:1 и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, либо OLED-экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей, яркостью 500 кд/м², 100-% охватом DCI-P3, частотой обновления от 20 до 120 Гц и сертификатом VESA True Black 500. У старшего Dell XPS 16 это либо 16-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, либо OLED-дисплей с разрешением 3200 × 2000 пикселей с аналогичными характеристиками и поддержкой Dolby Vision у старшей версии. За сниженное излучение синего света отвечает технология Eyesafe.

Система охлаждения может похвастаться двумя самыми тонкими и крупными вентиляторами в истории Dell, 8-мм тепловой трубкой, многослойными графеновыми листами и аэрогелем Gore — это помогло снизить температуру на 8 °C, а уровень шума — на 36 % по сравнению с предыдущими решениями. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч с высокоплотными ячейками обеспечивает до 27 часов трансляции видео.

Алюминиевый корпус имеет покрытие Gorilla Glass 3 на тачпаде и Gorilla Glass Victus — на дисплее OLED-версий. Толщина Dell XPS 14 составляет до 15,2 мм при массе до 1,38 кг; у XPS 16 — 15,4 мм и 1,7 кг соответственно. Также отмечаются клавиатура с ходом клавиш 0,8 мм, 8-мегапиксельная камера с поддержкой 4K HDR и Windows Hello, а также квадрофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos и Waves MaxxAudio.

Для связи с внешним миром ноутбуки Dell XPS 14 и XPS 16 оснащены беспроводными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Ассортимент портов включает три Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort 2.1 и Power Delivery, а также универсальный аудиоразъём. При изготовлении корпуса использовано 75 % переработанного алюминия, а при производстве аккумулятора — 50 % переработанного кобальта. Компьютеры поступят в продажу в США и Канаде 6 января в базовых конфигурациях по цене от $1649,99 за Dell XPS 14 и от $1849,99 за Dell XPS 16 — в тёмно-серой расцветке Graphite. В феврале компания расширит ассортимент конфигураций, затем добавит более яркое исполнение Shimmer, а до конца года выйдет версия Dell XPS 14 с предустановленной Ubuntu 24.04. В этом году Dell также пообещала выпустить модель XPS 13, однако подробностей о ней компания пока не сообщила.