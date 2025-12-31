Сегодня 31 декабря 2025
Норвежцы придумали опустить опреснители на морское дно — оказалось, так намного выгоднее

Первый в мире коммерческий подводный опреснительный завод будет построен у побережья Норвегии в районе Монгстад норвежской компанией Flocean. Технология опирается на размещение опреснительных модулей на глубине 300–600 м под водой, где естественное давление водного столба океана используется для движения морской воды через мембраны опреснителя, что позволяет сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов по сравнению с наземными установками.

Источник изображения: Flocean

Источник изображения: Flocean

Проект под названием Flocean One рассчитан на производство примерно 1 000 м³ пресной воды в сутки, а благодаря модульной архитектуре его масштабы могут быть легко увеличены до 50 000 м³ в сутки, что позволит обеспечивать пресной водой города, промышленные объекты и сельскохозяйственные районы. Подводное размещение также обеспечивает преимущества в виде существенного сокращения береговой инфраструктуры, уменьшения воздействия сбросов отработанной воды на морские экосистемы и повышения устойчивости к бурям и штормам.

Перспективный подход компании направлен на решение глобального дефицита пресной воды, который усугубляется ростом населения, промышленным развитием и изменением климата. Традиционные методы опреснения сталкиваются с высокими затратами, длительными сроками получения разрешений, необходимостью приобретения прибрежных участков земли и экологическими проблемами, тогда как подводное опреснение предлагает более устойчивую и экономически эффективную альтернативу для обеспечения долгосрочных поставок пресной воды.

Стоит отметить, что, по версии TIME, проект Flocean One признан одним из перспективных в 2025 году и единственным в сфере опреснения, на который стоило бы обратить внимание инвесторам. Flocean уже привлекла средства компании Xylem — ведущего разработчика систем водоснабжения. В будущем Flocean намерена создавать опреснители и самостоятельно владеть ими, продавая клиентам пресную воду. Ряд предварительных договорённостей заключён в регионах Средиземноморья, Красного моря и Индийского океана. Однако этим география подводных опреснителей не ограничится и будет расширена до всех прибрежных стран всех континентов.

Опытный опреснитель с небольшим выходом пресной воды уже запущен у берегов Норвегии. Работающая на основе обратного осмоса подводная установка потребовала на 95 % меньше прибрежной территории для развёртывания и показала до 60 % снижения выбросов при очистке. На глубине попросту меньше света, и снижение интенсивности фотосинтеза делает воду чище от водорослей и естественных загрязнителей — это один из важных факторов экономии наряду с пассивным давлением водного столба высотой до 600 м и другими факторами.

Источник:

Теги: вода, экология, климат земли
