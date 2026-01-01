MSI представила два 32-дюймовых игровых монитора с экранами 4K QD-OLED

MSI расширила линейку 32-дюймовых игровых мониторов с экранами QD-OLED 4K-разрешения. Новые модели получили названия MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24, и отличаются они только наличием сенсора присутствия пользователя в первой, который способствует продлению срока службы монитора.

MSI оснастила MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24 новейшими технологиями, которые помогают повысить качество изображения. В обоих используется многослойная панель Tandem OLED на основе органических материалов EL Gen 3. Важное достоинство мониторов — покрытие экранов DarkArmor Film. Оно усиливает поглощение света от внешних источников и помогает снизить фиолетовое или красноватое свечение, характерное для панелей QD-OLED. Уровень чистого чёрного цвета повышается на величину до 40 %, что даёт высокие контрастность и качество картинки. Кроме того, твёрдость поверхности экрана увеличивается с 2H до 3H — дисплей более устойчив к царапинам, а повседневный износ проявляется не так ярко.

Ещё одно ключевое решение получило название Uniform Luminance — это система контроля кривой яркости HDR, чтобы устранить резкие перепады при выводе изображения с высоким динамическим диапазоном. Алгоритм отслеживает величину светлых участков изображения и на её основе плавно регулирует яркость всего экрана.

Монитор MSI MPG 322UR QD-OLED X24 отличается от младшей модели наличием датчика AI Care Sensor с нейропроцессором (ИИ-ускорителем) — они в реальном времени отслеживают присутствие человека перед монитором и, когда тот покидает рабочее место, отключают питание, чтобы продлить срок службы дисплея.