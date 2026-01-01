Израиль принял на вооружение лазерную пушку «Железный Луч» — проблему потерь энергии в воздухе решила адаптивная оптика

В минувшее воскресенье армия Израиля приняла на вооружение первую лазерную батарею «Железный Луч» (Iron Beam). Оригинальное название излучателей — «Ор Эйтан» («Свет Эйтана»). Батарея несёт два излучателя. Заявленная мощность установки достигает 100 кВт. Утверждается, что она уничтожает цели в зоне прямой видимости на дальности до 10 км от миномётных мин до артснарядов, беспилотников и ракет. Ключом к решению проблем системы стала адаптивная оптика.

Как и в прочих мобильных лазерных системах большой мощности, в основе излучателя «Ор Эйтан» (по-видимому, на основе полупроводниковых источников света) лежит принцип когерентного согласования света от нескольких лазеров по волоконным оптическим каналам. Это позволяет создавать луч большой мощности от нескольких маломощных лазеров. Подстройка света по фазе и длине волны до полной согласованности всех лучей в пучке происходит внутри системы, что технически реализовать относительно просто.

Проблемы начинаются позже, когда луч попадает в атмосферу с её турбулентностью и вкраплениями (туман, пыль и так далее). И это не говоря о необходимости сфокусировать и задержать его на подвижной цели. Сложить мощность нескольких лучей в воздухе — это, казалось бы, вообще неподъёмная задача. Однако другого пути для энергетического разрушения быстролетящих целей в воздухе сегодня нет, как нет достаточно мощных твердотельных источников лазерного света.

В то же время в астрономии более двух десятков лет применяется адаптивная оптика, которая позволяет подстраивать фокус зеркала под непостоянство атмосферы. Кривизна зеркала настраивается по искусственно зажжённой лазером в небе путеводной звезде, что позволяет тысячи раз в секунду подстраивать путь света под турбулентность воздуха, получая снимки не намного хуже, чем в открытом космосе.

По отрывочным сведениям, инженеры из компании Rafael в какой-то мере воплотили адаптивную оптику для подстройки лучей с высокой энергией, возможно, добившись эффекта создания когерентности в открытом воздухе.

Каждый излучатель «Ор Эйтан» отправляет к цели сотню лучей меньшей мощности, из которых только несколько могут падать на цель с эффектом максимального поглощения энергии. Установленный на батарее телескоп отслеживает эти «перспективные лучи» и по образцам подстраивает параметры и наведение остальных лучей в пучке для достижения ими максимального эффекта поглощения энергии целью. Это происходит с высокой частотой за короткий промежуток времени, что доводит область облучения цели до температурного разрушения.

Утверждается, что аналогов у этой разработки нет. Постановка батареи на боевое дежурство и включение в национальную систему обороны наряду с другими средствами перехвата воздушных целей должно показать, на что способна эта разработка, стоимость выстрела которой сравнима с ценой на электричество.