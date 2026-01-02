Китайские учёные заявили об обнаружении древнейшего в мире программируемого устройства возрастом 2000 лет

До сих пор древнейшим найденным программируемым механизмом на Земле считался Антикитерский механизм для астрономии и навигации. Теперь на первенство претендует программируемый механизм из Китая — найденный там ещё в 2012 году программируемый ткацкий станок для шёлковых изделий. Культурное соперничество Запада и Востока подтолкнуло китайских учёных назвать станок древнейшим программируемым механизмом в мире.

О признании станка ранней основой для развития программируемых механизмов и алгоритмической логики сообщила Китайская ассоциация науки и технологий (CAST). Работа механизма и его подготовка к ней ложатся в канву современного представления о программировании компьютеров, например, с помощью перфокарт. В Европе до подобного (на более высоком уровне) додумались только в 1804 году, когда Жозеф Мари Жаккар (Joseph Marie Jacquard) изобрёл автоматический программируемый ткацкий станок.

По мнению китайских учёных, их программируемый ткацкий станок для создания узорчатых шёлковых тканей распространился вдоль Шёлкового пути и попал в Европу не позже 12 века.

Самые ранние образцы этого условно программируемого аналогового механизма были найдены в 2012 году при строительстве метро в районе города Чэнду. Датировка показала 150 год до нашей эры. Это может означать, что китайский механизм может быть примерно на 50 лет старше Антикитерского механизма, а китайские программисты родились на 150 лет раньше Иисуса.

Станок относится к челночному типу, когда нить основы приподымается (переходит в состояние 1) для пропускания под ней уточной нити и затем опускается (переходит в состояние 0). Система «карточек» — комбинация бамбуковых палочек и узелков — автоматизировала поднятие и опускание нити основы для плетения рисунка по заранее созданному шаблону. Ткач лишь передвигал «карточку» дальше по нитяной основе, тогда как станок «сам» создавал запрограммированный мастером узор.

По представлению китайских учёных, сама методика «программирования» вела к формированию базовых понятий об алгоритмах. Не исключено, что позже это помогло китайскому участнику группы Университета Пенсильвании помочь с созданием в 1946 году первого в мире электронного компьютера общего назначения ENIAC, работающего на перфокартах.