Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Gigabyte представила четвёрку матерински...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte представила четвёрку материнских плат для старого AMD Socket AM4 — к нему память дешевле

Gigabyte представила сразу четыре материнских платы с поддержкой платформы AMD Socket AM4 — любители игр стали чаще обращаться к решениям предыдущего поколения для ПК, в частности, с поддержкой более дешёвой памяти DDR4. В условиях мирового дефицита DDR5 геймеры действительно стали уделять больше внимания таким платформам как AMD Socket AM4 и Intel LGA 1700.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Даже с выходом платформы Socket AM5, которая поддерживает только DDR5, компания AMD продолжила выпускать новые модели процессоров устаревшей серии Ryzen 5000. В сегменте Intel поддержка DDR4 есть у процессоров Core c 12-го по 14-е поколения; с разъёмами DDR4 есть материнские платы на чипсетах серий Intel 600 и 700.

Gigabyte расширила ассортимент материнских плат моделями A520M H ARGB, B550I AORUS Pro AX 1.4, B550M H ARGB и A520I AC 1.5 — все они выполнены на чипсетах начального или среднего уровня. A520M H ARGB располагает одним слотом PCIe 3.0 x16, выходом HDMI и поддерживает все процессоры Socket AM4. Gigabyte B550I AORUS Pro AX 1.4 — плата премиум-класса в формфакторе Mini-ITX на чипсете B550 с PCIe 4.0 x16 и современным Wi-Fi 6E.

Модель B550M H ARGB в значительной мере повторяет вышеупомянутую A520M H ARGB, но с поправкой на чипсет B550 и наличие PCIe 4.0 для видеокарт и M.2-накопителей. Наконец, A520I AC 1.5 — интересная материнская плата начального уровня в формфакторе Mini-ITX с PCIe 3.0 и устаревшим Wi-Fi 5 (AC).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Скоро на рынок хлынут материнские платы Gigabyte, собранные в Индии
Gigabyte анонсировала материнскую плату X870E Aero X3D Wood с отделкой под дерево
Gigabyte представила флагманскую плату X870E Aorus Xtreme X3D AI Top с комплектным штопором
Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon RX 9070 XT и материнские платы PhantomLink для неё
Sapphire выпустила белоснежную Pure X870A WIFI 7 — свою первую плату на чипсете AMD X870 для Ryzen 9000
Minisforum выпустила Mini-ITX-плату для настольного ПК с 16-ядерным мобильным Ryzen 9 8945HX и встроенным кулером
Теги: gigabyte, материнская плата, am4
gigabyte, материнская плата, am4
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.