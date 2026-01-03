Gigabyte представила сразу четыре материнских платы с поддержкой платформы AMD Socket AM4 — любители игр стали чаще обращаться к решениям предыдущего поколения для ПК, в частности, с поддержкой более дешёвой памяти DDR4. В условиях мирового дефицита DDR5 геймеры действительно стали уделять больше внимания таким платформам как AMD Socket AM4 и Intel LGA 1700.

Даже с выходом платформы Socket AM5, которая поддерживает только DDR5, компания AMD продолжила выпускать новые модели процессоров устаревшей серии Ryzen 5000. В сегменте Intel поддержка DDR4 есть у процессоров Core c 12-го по 14-е поколения; с разъёмами DDR4 есть материнские платы на чипсетах серий Intel 600 и 700.

Gigabyte расширила ассортимент материнских плат моделями A520M H ARGB, B550I AORUS Pro AX 1.4, B550M H ARGB и A520I AC 1.5 — все они выполнены на чипсетах начального или среднего уровня. A520M H ARGB располагает одним слотом PCIe 3.0 x16, выходом HDMI и поддерживает все процессоры Socket AM4. Gigabyte B550I AORUS Pro AX 1.4 — плата премиум-класса в формфакторе Mini-ITX на чипсете B550 с PCIe 4.0 x16 и современным Wi-Fi 6E.

Модель B550M H ARGB в значительной мере повторяет вышеупомянутую A520M H ARGB, но с поправкой на чипсет B550 и наличие PCIe 4.0 для видеокарт и M.2-накопителей. Наконец, A520I AC 1.5 — интересная материнская плата начального уровня в формфакторе Mini-ITX с PCIe 3.0 и устаревшим Wi-Fi 5 (AC).