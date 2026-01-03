Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE с повёрнутым Socket AM5 для рабочих станций

Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE формфактора microATX с процессорным разъёмом AMD Socket AM5, предназначенную для рабочих станций. Её отличительной особенностью является наличие ряда компонентов, которые обычно устанавливаются на серверные платформы, а не на потребительское оборудование.

Плата основана на чипсете AMD B850 и поддерживает настольные процессоры AMD Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000, а также чипы EPYC серии 4005 с разъёмом AM5; четыре слота DIMM позволяют установить до 256 Гбайт памяти DDR5. Компания изменила расположение разъёмов для процессора и памяти, чтобы они больше соответствовали компоновке серверных систем, а не потребительских ПК.

Для подключения плат расширения и накопителей предусмотрены один полноценный слот PCIe 5.0 x16, ещё один слот PCIe формата x16, но фактически x4, а также два слота PCIe 5.0 x4 для подключения SSD формата M.2. В наличии разъём MCIO NVMe, порт U.2 и четыре классических порта SATA для устаревших накопителей; не забыл производитель и о фронтальном порте USB Type-C с поддержкой скорости до 20 Гбит/с. Для подключения к сети предусмотрены порты Ethernet на 10 и 2,5 Гбит/с, а также третий служебный порт LAN для контроллера удалённого управления.

Важнейшей отличительной особенностью материнской платы Asus Pro WS B850M-ACE SE является наличие контроллера удалённого доступа BMC AST2600 с поддержкой IPMI — в комплекте поставляется программное решение Asus Control Center Express, отвечающее за функции мониторинга и управления системой в реальном времени. Плата рассчитана на круглосуточную работу. Цены на Asus Pro WS B850M-ACE SE варьируются в зависимости от региона — в США для неё указан ценник в $359,99.