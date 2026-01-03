Сегодня 03 января 2026
Никаких проводов и отверстий: на CES 2026 покажут огромный телевизор на присосках

Компания Displace представила на выставке потребительской электроники CES 2026 модульную телевизионную OLED-систему Displace Wall, которая крепится к стене с помощью вакуумной технологии, не требуя сверления отверстий для кронштейна. Система работает от батареи, полностью независима от проводов и доступна в двух вариантах: с 110-дюймовым 4K-дисплеем и в 130-дюймовой версии.

Источник изображения: Displace

Источник изображения: Displace

110-дюймовый 4K-дисплей состоит из четырёх 55-дюймовых экранов, а 130-дюймовая версия предлагается с четырьмя 65-дюймовыми панелями. Крепление осуществляется с помощью вакуумной технологии active-loop suction, позволяющей надёжно фиксировать панели на ровной поверхности, а все необходимые компоненты для работы встраивать в сами модули. Питание, как пишет PCWorld, обеспечивает съёмный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с напряжением 46,8 В, что полностью исключает необходимость в розетке. Точное время автономной работы пока не уточняется.

Каждая панель имеет толщину 1,26 дюйма (3,2 см) и оснащена собственным вычислительным модулем. Управляет системой платформа Displace OS 2.0 с поддержкой функции ambient computing (интерьерный режим), позволяющей проецировать контент на поверхность стены. Функция даёт возможность либо объединять экраны для отображения одного изображения, либо показывать на них четыре независимых видеопотока. Техническую основу составляют 8-ядерный процессор Intel N-300, 32 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт хранилища. Заявленное разрешение составляет до 4K (3840 × 2160 пикселей) при 30 Гц. Displace Wall может работать полностью в беспроводном режиме, однако телевизор также оснащён портом HDMI для подключения внешних источников видеосигнала. Displace OS 2.0 позволяет управлять устройством с помощью жестов.

С учётом цены продукт, очевидно, ориентирован в первую очередь на корпоративный сектор. Стоимость 110-дюймовой версии составляет $40 000, а 130-дюймовой — $60 000. Для сравнения, существующая 55-дюймовая OLED-модель Displace предлагается за $6000. Параллельно компания анонсировала разработку отдельного модуля, который позволит адаптировать под вакуумное крепление сторонние телевизоры диагональю от 55 до 100 дюймов и массой до 150 фунтов (примерно 68 кг). Цена на этот аксессуар не называется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: телевизор, displace
