Asus обновила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 процессорами Intel Core Ultra 300 и AMD Ryzen AI 400

Компания Asus представила обновлённые игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16. Устройства доступны в разных конфигурациях. Обе модели предлагают новейшие процессоры Intel Core Ultra 300, а также AMD Ryzen AI 400.

Ноутбуки Asus ROG Zephyrus G14 получили обновлённые OLED-экраны ROG Nebula Display с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 кд/м², 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 (точность цветопередачи Delta E < 1) и сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500.

В качестве графической подсистемы модель ROG Zephyrus G14 на базе процессоров Intel Core Ultra 300 может предложить вплоть до GeForce RTX 5080. Для ноутбука также заявлены до 64 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8533 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт. Модель на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 может предложить дискретную графику GeForce RTX 5060, до 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-7500 и SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт.

Заявленный показатель TDP модели G14 на базе Intel составляет 130 Вт, у версии на AMD — 100 Вт. Модель ROG Zephyrus G14 на Intel оснащена аккумулятором ёмкостью 90 Вт·ч и поставляется с блоком питания мощностью 250 Вт, для варианта на AMD заявлены аккумулятор ёмкостью 73 Вт·ч и блок питания на 200 Вт. Обе версии ноутбука оснащены шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддерживают Wi-Fi 7.

Модель ROG Zephyrus G16 представлена только на платформе Intel. Ноутбук предлагает графику вплоть до GeForce RTX 5090 и до 64 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8533. Заявленный TDP составляет до 160 Вт. В этой модели используется OLED-дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 90 Вт·ч и поставляется с блоком питания мощностью 250 Вт. Asus отмечает, что зарядка батареи от 0 до 50 % занимает около 30 минут.

Производитель также выделяет в обновлённых ноутбуках ROG Zephyrus G14 и G16 новый механизм шарнира Easy Lift 2.0, упрощающий открытие и закрытие крышки, обновлённую систему охлаждения с испарительной камерой, тремя вентиляторами с функцией полной остановки при отсутствии нагрузки, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса.

Кроме того, компания переработала дизайн ноутбуков, увеличив площадь забора свежего воздуха снизу для системы охлаждения. Также отмечается наличие 35-зонной RGB-подсветки.

Источник:

