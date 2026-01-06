Asus представила обновлённый игровой ноутбук TUF A14 на процессорах AMD Ryzen AI 400 и свежих Ryzen AI Max

Компания Asus представила обновлённый игровой ноутбук TUF A14. Лэптоп предлагается в двух основных конфигурациях: на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 и со свежими чипами Ryzen AI Max.

Модель TUF A14 (FA401GM) на базе процессоров Ryzen AI нового поколения предлагает в качестве графической подсистемы дискретную видеокарту GeForce RTX 5060 с максимальным TDP 115 Вт. Общий показатель TDP (CPU + GPU) составляет 135 Вт. Вариант на базе процессоров Ryzen AI Max (модель FA401EA) в качестве графической подсистемы предлагает весьма производительную встроенную графику в составе центрального процессора, а заявленный показатель TDP системы составляет 85 Вт.

Обе модели оснащены 14-дюймовыми экранами с разрешением 2.5K, частотой обновления 165 Гц, скоростью отклика 3 мс, пиковой яркостью 400 кд/м² и поддержкой технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync. В ноутбуках используется двухканальная оперативная память LPDDR5X-8000, однако производитель не сообщает доступный объём ОЗУ. Устройства имеют два слота для установки твердотельных NVMe-накопителей.

Обе обновлённые версии TUF A14 получили порты USB4 (Type-C, 40 Гбит/с), поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, аккумуляторы ёмкостью 73 Вт·ч, веб-камеры с разрешением Full HD, а также поддержку Wi-Fi 6E. Asus также сообщает, что обновила систему охлаждения ноутбуков и оптимизировала воздушный поток. В системе охлаждения лэптопов используются новые вентиляторы с усиленными моторами и увеличенным с 89 до 97 количеством лопастей. Толщина ноутбуков составляет 1,69 см, а масса — 1,48 кг.