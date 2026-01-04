Telegram выпустил первое обновление в 2026 году: ИИ-пересказы от Cocoon и новый дизайн для iOS

Telegram представил в первом своём обновлении в Новом 2026 году функцию автоматического создания кратких ИИ-пересказов для публикаций в каналах и страниц, открытых в режиме быстрого просмотра. Одновременно с этим интерфейс Telegram для iOS получил оформление в стиле Liquid Glass — «Жидкое стекло».

Ключевым нововведением, как сообщается в официальном блоге компании, стала функция генерации кратких пересказов (ИИ-резюме) для длинных статей в каналах и статей, открываемых в режиме быстрого просмотра. По заявлению разработчиков, эта функция позволяет быстро улавливать суть содержимого публикаций, помогая оставаться в курсе событий. Короткая версия текста, создаваемая искусственным интеллектом, отображается автоматически.

Для обеспечения конфиденциальности при создании пересказов используются модели с открытым исходным кодом, работающие на базе децентрализованной сети Cocoon. Разработчики Telegram подчеркнули, что эта сеть была создана специально для максимальной защиты данных пользователей и каждый запрос в ней надёжно шифруется. Команда мессенджера также пригласила сторонних разработчиков ознакомиться с документацией Cocoon для возможной интеграции в другие приложения.

Вторая часть обновления посвящена дизайну. Интерфейс Telegram для iOS теперь полностью поддерживает визуальный стиль Liquid Glass, который предполагает использование прозрачных элементов с мягким эффектом преломления света во всех разделах приложения. Пользователи могут управлять интенсивностью этих визуальных эффектов в разделе «Настройки» → «Энергосбережение».

В релизе также напомнили, что за предыдущий, 2025 год, мессенджер получил 13 крупных обновлений, в которых было добавлено более 75 новых функций. Средняя периодичность выпуска апдейтов составила 26 дней, однако минимальный промежуток между релизами сокращался до 8 дней.