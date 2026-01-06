Сегодня 06 января 2026
Asus представила игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo с парой 16-дюймовых экранов и GeForce RTX 5090

Компания Asus представила обновлённый гибридный игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo с двумя 16-дюймовыми сенсорными экранами Nebula HDR OLED. Помимо этого новинка предлагает производительную электронную начинку, включая флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Каждый из экранов поддерживает разрешение 3K (2880 × 1800 пикселей), частоту обновления 120 Гц, имеет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и обладает пиковой яркостью 1100 кд/м². Дисплеи защищает прочное покрытие Corning Glass DXC.

Благодаря необычному формфактору ROG Zephyrus Duo можно использовать в разных режимах, например как ноутбук с двумя сенсорными экранами или с опциональной физической беспроводной клавиатурой, которая крепится поверх одного из дисплеев. Устройство также можно использовать как стационарный ПК с двумя дисплеями и внешней клавиатурой. Доступны и режимы двойного просмотра, когда экраны устройства можно отклонить более чем на 180 градусов, что удобно для совместной игры. Наконец, ROG Zephyrus Duo можно использовать в режиме книги.

Внутри ROG Zephyrus Duo 2026 предлагается мощная аппаратная начинка. Основой устройства может служить процессор из новой серии Intel Core Ultra 300. В качестве графической подсистемы предлагается флагманская мобильная GeForce RTX 5090. Общий показатель TDP устройства составляет 135 Вт.

Гибридный ноутбук предлагает до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объёмом до 2 Тбайт. Устройство оснащено шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддерживает Wi-Fi 7, а также предлагает два порта Thunderbolt 4 (Type-C), один HDMI 2.1 и один USB 3.2 Gen2 Type-A. Также предусмотрен считыватель карт памяти SD.

Ноутбук собран в алюминиевом корпусе и поставляется в комплекте с блоком питания мощностью 250 Вт. Он обеспечивает зарядку аккумулятора от 0 до 50 % всего за 30 минут. В системе охлаждения используются два вентилятора, испарительная камера, графеновая плёнка, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Толщина ноутбука составляет 1,95 см, а масса — 2,85 кг.

Источник:

Теги: asus rog, rog zephyrus, игровой ноутбук
