Lenovo показала монитор с ИИ-подсказками...
Lenovo показала монитор с ИИ-подсказками для прохождения игр — AI Frame Gaming Display

Lenovo представила концептуальный прототип игрового дисплея AI Frame Gaming Display, который включает в себя встроенные функции искусственного интеллекта, помогающие геймерам совершенствовать свои навыки и лучше ориентироваться в ключевой визуальной информации во время игры.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Lenovo AI Frame Gaming Display может распознавать игровые сцены с помощью ИИ. Он определяет тип игры, чтобы интеллектуально увеличивать ключевые области и отображать их в правом верхнем углу экрана, например делая информацию на игровой карте более понятной или выделяя важные визуальные элементы во время динамичного игрового процесса — особенно полезно для FPS- или MOBA-игр. Увеличенное изображение дополнительно улучшается с помощью ИИ-алгоритмов для повышения чёткости.

Кроме того, встроенный ИИ помогает непосредственно в прохождении игр. Он может ассистировать в сражениях с боссами или при прохождении сложных внутриигровых участков миссий, предоставляя подсказки в реальном времени. Изображение на дисплее может динамически перестраиваться, отображая как окно с игрой, так и окно с подсказками.

Встроенные ИИ-алгоритмы также отвечают за адаптивное освещение, обеспечивая атмосферную подсветку в реальном времени, которая меняется в зависимости от происходящего в игре. Например, когда игрок получает удар, адаптивное освещение на основе ИИ меняет цвет, указывая на получаемый урон.

Источник:

