Asus отмела слухи о прекращении выпуска смартфонов — но в этом году новинок не будет

В конце прошлого года начали поступать сообщения от дистрибьюторов смартфонов на Тайване о том, что подразделение Asus по производству смартфонов будет закрыто после 31 декабря 2025 года. В связи с этим Asus объявила, что подразделение по производству смартфонов продолжит работу, но выпуск новых моделей в 2026 году не планируется.

Как сообщает DigiTimes, Asus заверила, что мобильное подразделение продолжит работу по техническому обслуживанию, а также будет обеспечивать обновления программного обеспечения и гарантийное обслуживание всех существующих продуктов.

Asus вышла на рынок мобильных устройств в начале 2000-х годов. Её смартфоны пользовались популярностью в Юго-Восточной Азии, благодаря, в том числе, доступной цене, но усиление конкуренции со стороны китайских производителей смартфонов постепенно ослабило позиции компании.

В конце 2018 года Asus провела стратегическую реструктуризацию мобильного подразделения, зафиксировав единовременное списание расходов в размере более 62 млрд тайваньских долларов, связанных с производством мобильных телефонов. В связи с этим её прибыль за год упала до самого низкого уровня с 2009 года. Затем компания сократила свой ассортимент и сосредоточилась на выпуске премиальных моделей смартфонов ZenFone и игровой серии ROG Phone.

DigiTimes отметил, что решение Asus отражает проблемы, с которыми сталкиваются бренды по выпуску ПК, на всё более насыщенном глобальном рынке смартфонов. Тайваньские производители ПК, включая Asus и Acer, вышли на рынок смартфонов в период его быстрого роста, но столкнулись с трудностями в обеспечении устойчивой прибыльности мобильных подразделений в условиях обострения конкуренции с более крупными игроками.

Компания Acer покинула рынок смартфонов в 2016 году и вернулась в 2024 году после заключения соглашения о лицензировании торговой марки с компанией Indkal Technologies. Их партнёрство ограничено индийским рынком и ориентировано на выпуск мобильных устройств начального и среднего ценовых сегментов.