Asus показала флагманские OLED-мониторы для геймеров ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM — до 480 Гц и RGB-субпиксели

Компания Asus расширила семейство игровых мониторов ROG Swift двумя флагманскими моделями на базе передовых OLED-панелей. ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM ориентированы на требовательных геймеров и профессионалов, нуждающихся в максимальной чёткости изображения, высокой частоте обновления и точной цветопередаче. Модели будут продемонстрированы на выставке CES 2026 на следующей неделе.

34-дюймовая модель PG34WCDN основана на новейшей панели QD-OLED от Samsung Display с разрешением 3440 × 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9 и изгибом 1800R. Модель получит рекордную для ультрашироких OLED-мониторов частоту обновления до 360 Гц, время отклика 0,03 мс (GtG), 10-битную цветопередачу и охват 99 % цветового пространства DCI-P3. Заводская калибровка обеспечит точность передачи цвета на уровне Delta E < 2.

Впервые в мониторах Asus применена RGB-субпиксельная матрица, выполненная по технологии V-stripe, призванная минимизировать цветовые артефакты и повысить чёткость текста. Кроме того, Asus внедрила собственное покрытие BlackShield Film, которое не только усиливает глубину чёрного цвета при окружающем ярком освещении и устраняет фиолетовый оттенок, характерный для ранних QD-OLED, но и повышает устойчивость к царапинам (твёрдость увеличена с 2H до 3H). Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C с поддержкой DP Alt Mode и мощностью зарядки 90 Вт, а также несколькими портами USB-A и аудиоразъёмом.

PG27UCWM получила тандемную (Tandem Primary RGB) WOLED-панель 4-го поколения от LG Display диагональю 27 дюймов. В этой модели Asus сделала ставку на повышенную плотность пикселей (около 166 PPI) и переход на RGB-субпиксельную структуру вместо устаревшей RGWB, что должно значительно улучшить чёткость текста и элементов интерфейса по сравнению с традиционными RGWB WOLED. Монитор работает на частоте 240 Гц в нативном 4K-режиме, но поддерживает и альтернативный режим: при переключении на разрешение 1920 × 1080 пикселей частота повышается до 480 Гц.

В PG27UCWM оснащён портами DisplayPort 2.1a (UHBR20), USB-C с зарядкой 90 Вт, а также расширенным набором функций Asus OLED Care Pro, включая датчик приближения Neo Proximity Sensor для автоматической защиты от выгорания. Заявляется также о поддержке Dolby Vision наряду со стандартным HDR10. Цены на обе новинки пока не объявлены, но Asus планирует начать продажи в первом квартале 2026 года.