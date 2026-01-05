Сегодня 05 января 2026
Belkin представила адаптер, превращающий...
Belkin представила адаптер, превращающий любой дисплей в беспроводной — без Wi-Fi и на расстоянии до 40 м

Компания Belkin анонсировала адаптер, который превратит любой монитор или телевизор в беспроводной экран, причём без подключения к сети Wi-Fi. Устройство ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter включает в себя передатчик с интерфейсом USB Type-C, который подключается к ПК, ноутбуку, планшету или смартфону, а также HDMI-приёмник для дисплея.

Источник изображений: Belkin

Источник изображений: Belkin

Устройство не требует установки драйверов или использования только совместимых приложений. По данным вендора, адаптер обеспечивает беспроводное подключение на расстоянии до 40 метров, что делает его удобным для использования в разных сценариях, например, в гостиничных номерах или для проведения презентации через удалённый проектор в конференц-зале. Адаптер поступит в продажу в «отдельных регионах» в первом квартале нынешнего года и будет стоить $150.

Новинка не так удобна, как Apple AirPlay или Google Cast, но она не ограничена только устройствами, поддерживающими эти протоколы передачи данных. Достаточно того, чтобы исходное устройство могло передавать видеосигнал через USB Type-C, а подключаемый дисплей имел разъём HDMI. В этом случае можно по беспроводному соединению передавать на экран видео 1080p с частотой 60 Гц. Необходимо лишь подключить HDMI-приёмник к разъёму USB Type-A для питания.

Передатчик и приёмник работают на частоте 5 ГГц, и они могут обеспечить передачу данных через стены, хотя дальность и стабильность соединения могут варьироваться в зависимости от толщины и материала препятствий на пути сигнала. При необходимости к одному приёмнику можно подключить до восьми передатчиков и переключаться между ними по мере необходимости, что сделает процесс взаимодействия с устройством более комфортным.

Источник:

Теги: belkin, адаптер, передача данных
