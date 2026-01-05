LG создала 16-дюймовый ноутбук легче MacBook Air 13": представлены Gram Pro

На протяжении многих лет LG продвигает сверхлёгкие ноутбуки линейки Gram как способ выделиться на фоне других портативных компьютеров. В этом году на выставке CES 2026 вендор представил новый Gram Pro, который подвергся значительному обновлению дизайна и имеет ряд отличительных особенностей.

Не все модели Gram прошлых лет отличались прочными корпусами, некоторые из них довольно легко изгибались. Представленный в этом году Gram Pro выполнен из нового алюминиево-магниевого сплава Aerominum, который позволил создать по-настоящему прочное и лёгкое устройство.

Ноутбук оснащён большим 16-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2,8K, при этом его вес составляет всего 1,18 кг. Новый Gram Pro весит даже меньше, чем 13-дюймовый MacBook Air с его 1,24 кг, что, безусловно, является впечатляющим достижением.

Покупатели смогут выбирать между разными модификациями устройства, построенного на базе процессоров Intel Panther Lake. Поддерживается использование двух SSD с NVMe. Ноутбук оснащён клавиатурой с клавишами, у которых почти нет хода, что может понравиться далеко не всем. Ноутбук дополнен полнофункциональным трекпадом.

В дополнение к 16-дюймовому Gram Pro вендор представил 17-дюймовую модель, которая также выполнена в корпусе из сплава Aerominum. Эта новинка примечательна тем, что является самым лёгким ноутбуком такого размера, оснащённым графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 5050, которого должно быть достаточно для запуска большинства игр с разрешением 2880 × 1800 пикселей. Учитывая наличие более производительных аппаратных компонентов, 17-дюймовый Gram Pro несколько тяжелее более компактной версии, но всё равно с весом 1,72 кг остаётся достаточно лёгким устройством.