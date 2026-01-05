Сегодня 05 января 2026
Представлен самый тонкий в мире OLED-телевизор — LG OLED evo W6 оказался чуть толще карандаша

Компания LG Electronics готовится представить на выставке CES 2026, которая пройдёт с 6 по 9 января, обновлённую версию своего сверхтонкого телевизора LG Wallpaper OLED. Новая модель, получившая название LG OLED evo W6, не только получила улучшения в плане технических характеристик, но и избавилась от лишних проводов благодаря использованию внешнего блока Zero Connect Box.

Источник изображения: LG

Источник изображения: LG

LG OLED evo W6 использует новую технологию LG Hyper Radiant Color, которая улучшает качество чёрного цвета, общую цветопередачу и яркость. Также телевизор стал первым в индустрии, получившим сертификат Reflection Free with Premium от лаборатории Intertek, благодаря минимальному уровню отражения. Кроме того в W6 применена технология Brightness Booster Ultra, которая, по заявлению LG, повышает яркость OLED-панелей на 20 % по сравнению с предыдущим поколением телевизоров линейки LG OLED — G5, достигавшим в тестах более 2400 кд/м². Однако пиковую яркость новой модели компания до начала выставки не раскрывает.

В комплекте предусмотрено настенное крепление, позволяющее устанавливать панель вплотную к стене. Вместо традиционных кабелей используется внешний блок Zero Connect Box, который содержит полный набор входов и может находиться на расстоянии до 10 метров от самой панели. При этом подключение телевизора к электросети всё равно требуется. Толщина корпуса составляет всего 9 мм, что немного больше, чем у предыдущей модели, но всё равно сопоставимо с толщиной карандаша, диаметр которого обычно составляет 6–8 мм.

В качестве режима ожидания, когда устройство не используется для просмотра фильмов, телепередач или игр, доступен сервис LG Gallery+, предлагающий более 4500 изображений. W6 поддерживает частоту обновления до 165 Гц, AMD FreeSync Premium и совместим с G-Sync. Модель LG OLED evo W6 будет выпускаться в двух вариантах — с диагональю 77 и 83 дюйма.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lg, телевизор
