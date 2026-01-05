У MSI появился свой Pro Max — серия ПК и комплектующих с минималистичным белым дизайном

Компания MSI представила новую серию компьютерных комплектующих Pro Max. Под ней производитель будет выпускать практически весь ассортимент компьютерного оборудования, включая мониторы, сборные настольные ПК, моноблоки, материнские платы, блоки питания, корпуса и системы жидкостного охлаждения. Ключевой акцент новой серии — минимализм. Все устройства серии доступны в белом цвете.

Одним из первых продуктов новой серии MSI Pro Max стал монитор Pro Max 271UPXW12G. Он построен на QD-OLED-панели PureBlack, обеспечивающей передачу глубокого чёрного цвета и точных оттенков даже при стандартном окружающем освещении. Экран монитора имеет антибликовое покрытие. Точность цветопередачи Pro Max 271UPXW12G заявлена на уровне Delta E ≤ 2. Монитор поддерживает режим M-Color Mode, позволяющий естественным образом синхронизировать цвета дисплея с цветами экранов компьютеров MacBook, минимизируя различия между ними.

Диагональ монитора составляет 26,5 дюйма. Он поддерживает разрешение UHD (3840 × 2160 пикселей) с плотностью пикселей 166 PPI. Монитор оснащён технологией OLED Care 3.0, которая защищает панель от выгорания и автоматически экономит энергию, когда устройство не используется. У новинки также имеется KVM-переключатель с возможностью переключения между тремя источниками сигнала с помощью одного комплекта мыши и клавиатуры. Кроме того, для монитора заявлена экомаркировка EPEAT Silver.

В новую серию Pro Max также вошли настольные ПК Pro Max 80 AI+ и Pro Max 150 AI+. Оба устройства предназначены для продуктивных задач. Системы предлагают процессоры AMD Ryzen AI 300 и видеокарты Nvidia GeForce RTX. Компьютеры поддерживают подключение до трёх мониторов, получили до десяти разъёмов USB Type-A, а также по одному USB Type-C. Для ПК также заявлены различные функции безопасности, включая быструю функцию отключения USB, обеспечивающую дополнительный контроль и безопасность для ИТ-менеджмента.

Моноблочные компьютеры Pro Max 24 и Pro Max 27 разработаны для улучшения рабочей среды за счёт повышенной производительности и эргономики. Предлагаемые с экранами диагональю 24 и 27 дюймов соответственно, моноблоки с минималистичным индустриальным дизайном доступны в чёрном и белом исполнении. В их основе используются процессоры AMD Ryzen 7 H 255 (8 ядер Zen 4, 16 потоков, частота до 4,9 ГГц) со встроенной графикой AMD Radeon 780M. Дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Гц и 10-точечный сенсорный ввод. В оснащение также входят выдвижная 5-Мп камера и подставка с регулировкой в четырёх направлениях.

В материнской плате Pro Max X870E-A WIFI производитель выделяет наличие 5- и 2,5-гигабитных сетевых интерфейсов, BIOS ROM объёмом 64 Мбайт для совместимости с процессорами AMD будущих поколений, а также наличие USB с поддержкой скорости до 40 Гбит/с.

Блок питания Pro Max 1000PL сочетает высокую производительность и элегантный современный внешний вид. Оснащённый двухцветным разъёмом 12V-2x6 и имеющий сертификат 80 Plus Platinum, этот блок питания также соответствует строгим требованиям регламента EU ErP Lot 3.

Корпус Pro Max 030 поддерживает установку материнских плат форматов ATX и Micro-ATX. В него можно установить СЖО типоразмера 360 мм. На фронтальную панель выведен разъём USB Type-C (20 Гбит/с). Корпус оснащён сетчатой фронтальной панелью для максимального увеличения воздушного потока и эффективного рассеивания тепла. Крепящийся с помощью магнита логотип «P» на передней панели позволяет персонализировать корпус, размещая его в любом месте.

Система жидкостного охлаждения Pro Max M15 типоразмера 360 мм поддерживает все современные процессорные разъёмы Intel и AMD. Водоблок новинки оснащён дисплеем для вывода полезной информации о системе.

Компания не сообщила, когда указанные продукты появятся в продаже.