Withings представила «станцию долголетия» — умные весы Body Scan 2 с мониторингом метаболизма и здоровья сердца

Компания Withings покажет на выставке CES 2026 новую версию умных весов Body Scan 2, позиционируя их как «станцию долголетия». Устройство фокусируется на сердечно-сосудистом и метаболическом здоровье и отслеживает более 60 биомаркеров всего за 90 секунд. Также реализован интересный режим Eyes-Closed Mode, при котором на дисплее вместо чисел отображаются эмодзи, а конкретные данные отправляются в приложение. Это сделано для снижения эмоциональной нагрузки, которую могут вызывать цифры на дисплее.

Как и предыдущая модель, Body Scan 2 оснащены восемью электродами непосредственно на платформе устройства и четырьмя электродами на выдвижной ручке. За счёт этого можно получать более точные данные не только с нижней части тела, но и с верхней, в отличие от смарт-весов других производителей. Как отмечает The Verge, главным нововведением Body Scan 2 стала функция «оценки долголетия», которая анализирует более 60 биомаркеров.

Эти биомаркеры разделены на пять групп: эффективность работы сердца; процесс генерации и распространения электрических импульсов в сердечной мышце; риск гипертонии; состояние артерий; состояние клеток и эффективность метаболизма, а также регуляция уровня глюкозы в крови. Для упрощения понимания данных пользователям будет доступен обобщённый показатель Health Trajectory, визуализирующий ожидаемую продолжительность активной и здоровой жизни.

Антуан Жуссен (Antoine Joussain), директор по управлению продуктами Withings, заявил, что цель компании состоит в предоставлении мощных маркеров, которые можно измерять ежедневно. При этом интерпретацию данных система берёт на себя, а пользователь видит лишь ключевые индикаторы. Для неинвазивной оценки метаболического здоровья Body Scan 2 использует технологию биоимпедансной спектроскопии (BIS), анализирующую состояние клеточных мембран, а также измеряет активность потовых желёз стоп. Как пояснил Жуссен, хотя метод и не является диагностическим, а служит скорее инструментом раннего предупреждения, он позволяет отслеживать изменения чаще и быстрее, чем с помощью анализов крови.

Однако на пути коммерческого запуска стоят барьеры со стороны регуляторов. Две функции Body Scan 2 — уведомления о риске гипертонии и шестиканальная ЭКГ для выявления фибрилляции предсердий — потребуют одобрения FDA. Хотя Withings традиционно стремится к получению такого разрешения, процесс может затянуться. Например, умные часы ScanWatch проходили сертификацию почти два года, а Move ECG, представленные ещё в 2019 году, так и не вышли на американский рынок. На этот раз Жуссен выразил оптимизм, заявив, что компания «стремится к новому виду сертификации», позволяющему быстрее выводить устройства на рынок без ущерба для научной обоснованности. Также заявлено соответствие стандартам GDPR, HIPAA, ISO 27001 и ISO 27701. Если всё пойдёт по плану, Body Scan 2 поступит в продажу во втором квартале 2026 года.