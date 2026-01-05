Сегодня 05 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Withings представила «станцию долголетия...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Withings представила «станцию долголетия» — умные весы Body Scan 2 с мониторингом метаболизма и здоровья сердца

Компания Withings покажет на выставке CES 2026 новую версию умных весов Body Scan 2, позиционируя их как «станцию долголетия». Устройство фокусируется на сердечно-сосудистом и метаболическом здоровье и отслеживает более 60 биомаркеров всего за 90 секунд. Также реализован интересный режим Eyes-Closed Mode, при котором на дисплее вместо чисел отображаются эмодзи, а конкретные данные отправляются в приложение. Это сделано для снижения эмоциональной нагрузки, которую могут вызывать цифры на дисплее.

Источник изображения: Withings

Источник изображения: Withings

Как и предыдущая модель, Body Scan 2 оснащены восемью электродами непосредственно на платформе устройства и четырьмя электродами на выдвижной ручке. За счёт этого можно получать более точные данные не только с нижней части тела, но и с верхней, в отличие от смарт-весов других производителей. Как отмечает The Verge, главным нововведением Body Scan 2 стала функция «оценки долголетия», которая анализирует более 60 биомаркеров.

Эти биомаркеры разделены на пять групп: эффективность работы сердца; процесс генерации и распространения электрических импульсов в сердечной мышце; риск гипертонии; состояние артерий; состояние клеток и эффективность метаболизма, а также регуляция уровня глюкозы в крови. Для упрощения понимания данных пользователям будет доступен обобщённый показатель Health Trajectory, визуализирующий ожидаемую продолжительность активной и здоровой жизни.

Антуан Жуссен (Antoine Joussain), директор по управлению продуктами Withings, заявил, что цель компании состоит в предоставлении мощных маркеров, которые можно измерять ежедневно. При этом интерпретацию данных система берёт на себя, а пользователь видит лишь ключевые индикаторы. Для неинвазивной оценки метаболического здоровья Body Scan 2 использует технологию биоимпедансной спектроскопии (BIS), анализирующую состояние клеточных мембран, а также измеряет активность потовых желёз стоп. Как пояснил Жуссен, хотя метод и не является диагностическим, а служит скорее инструментом раннего предупреждения, он позволяет отслеживать изменения чаще и быстрее, чем с помощью анализов крови.

Однако на пути коммерческого запуска стоят барьеры со стороны регуляторов. Две функции Body Scan 2 — уведомления о риске гипертонии и шестиканальная ЭКГ для выявления фибрилляции предсердий — потребуют одобрения FDA. Хотя Withings традиционно стремится к получению такого разрешения, процесс может затянуться. Например, умные часы ScanWatch проходили сертификацию почти два года, а Move ECG, представленные ещё в 2019 году, так и не вышли на американский рынок. На этот раз Жуссен выразил оптимизм, заявив, что компания «стремится к новому виду сертификации», позволяющему быстрее выводить устройства на рынок без ущерба для научной обоснованности. Также заявлено соответствие стандартам GDPR, HIPAA, ISO 27001 и ISO 27701. Если всё пойдёт по плану, Body Scan 2 поступит в продажу во втором квартале 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
LG показала робота-дворецкого CLOiD — он готовит, убирает и руководит умным домом
Pebble представила умные часы Round 2 — более тонкие и с цветным дисплеем e-paper
«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит
Тайвань усилил обвинения против Tokyo Electron по делу о краже технологий TSMC
На CES 2026 покажут первый в мире ноутбук с плазменным охлаждением
Samsung оправилась от провала с HBM3E и утверждает, что клиенты довольны её HBM4
Теги: умные весы, withings
умные весы, withings
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.