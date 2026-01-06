Сегодня 06 января 2026
Honor представила смартфон Power2 с батарей на 10 080 мА·ч и дизайном iPhone 17 Pro Max

Компания Honor представила в Китае смартфон Power2, оснащённый очень ёмким кремний-углеродным аккумулятором на 10 080 мА·ч. Производитель заявляет, что устройство способно проработать свыше 20 часов без подзарядки: до 26 часов в режиме воспроизведения видео, до 17 часов в режиме навигации или до 14 часов в режиме безостановочного гейминга.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Смартфон поставляется с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт. За счёт поддержки реверсивной зарядки мощностью 27 Вт Honor Power2 можно использовать как пауэрбанк. Несмотря на очень ёмкую батарею толщина устройства составляет всего 7,98 мм, а вес — всего 216 граммов.

Для корпуса смартфона заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Устройство получило 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1800 кд/м². В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а также предусмотрено отверстие для 16-Мп фронтальной камеры.

Honor Power2 — первый смартфон на базе нового процессора MediaTek Dimensity 8500 Elite (одно ядро Cortex-A725 с частотой 3,4 ГГц, три Cortex-A725 с частотой 3,2 ГГц, четыре Cortex-A725 с частотой 2,2 ГГц, графика Mali-G720 MC8). Устройство предлагает 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5X, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.1. Согласно Honor, новинка набирает в синтетическом тесте AnTuTu более 2,4 млн баллов.

Основной набор камер устройства состоит из 50-Мп сенсора с оптикой f/1.9 и оптической стабилизацией, а также 5-Мп вспомогательного сверхширокоугольного модуля. Основная камера поддерживает съёмку видео в формате 4K@30 fps. Для фронтальной камеры заявлена поддержка съёмки в 1080p@30 fps.

Honor Power2 работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Смартфон доступен в цветах Midnight Black (чёрный), Sunrise Orange (оранжевый) и Snowfield White (белый).

Версия Honor Power2 с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти оценивается в 2699 юаней (около $385), вариант с 12/512 Гбайт памяти оценён в 2999 юаней (около $428). Открытые продажи устройства в Китае стартуют с 9 января. Honor не сообщила, планирует ли она выпуск устройства за пределами Поднебесной.

Теги: honor, смартфон, dimensity 8500 elite
