Планшет Blackview MEGA 12 с большим экраном и защитой от воды поступит в продажу в январе

Blackview объявила о предстоящем старте продаж планшета Blackview MEGA 12, сочетающего в себе крупный дисплей, высокую производительность и повышенную устойчивость к воздействию внешней среды.

Планшет Blackview MEGA 12 соответствует по защите от влаги и пыли требованиям стандарта IP69K. Как сообщает компания, планшет способен выдержать погружение в воду на глубину 1,5 м в течение 30 минут, воздействие струй воды под высоким давлением 100 бар, 24-часовое воздействие дождя и солевого тумана, брызги горячей воды с температурой 85 °C, а также имеет 100-процентную защиту от проникновения пыли. Он продолжит работать там, где обычный планшет вскоре выйдет из строя. Несмотря на высокую прочность и герметичную конструкцию, планшет обладает тонким корпусом — всего лишь 8,2 мм — и небольшим весом, составляющим 690 г.

Blackview MEGA 12 оснащён 12,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, обеспечивая плавную прокрутку интерфейса и чёткое изображение. Благодаря поддержке Widevine L1 планшет обеспечивает потоковую передачу в формате Full HD 1080P на основных стриминговых платформах, таких как Netflix, Hulu и Amazon Prime Video. Планшет прошёл сертификацию согласно стандарту TÜV Low Blue Light, что свидетельствует о пониженном уровне вредного для глаз синего света, позволяя работать с устройством в течение длительного времени без излишнего напряжения глаз.

Планшет базируется на производительном 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7200 5G в сочетании с до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с возможностью расширения до 48 Гбайт, а также встроенной памяти UFS 3.1 объемом 512 Гбайт.

Массивный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с интеллектуальным энергосбережением отличается длительным сроком службы, обеспечивая высокую автономность, а быстрая зарядка мощностью 55 Вт сокращает время восполнения заряда до минимума.

Планшет получил основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Samsung JN1, обеспечивающую четкое сканирование документов, съёмку фото и видео в повседневной жизни. Для съёмки селфи и видео звонков предусмотрена фронтальная 13-мегапиксельня камерой для более четких видеозвонков. Основная камера обеспечивает запись 2K-видео со скоростью 30 кадров/с.

Blackview MEGA 12 работает под управлением новой версии ОС DokeOS_P 5.0 на базе Android 16 с ИИ-комплектом Doke AI 2.0, объединяющим модели DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. ИИ поможет в составлении текстов, редактировании изображений, создании видео и генерации музыки. Компания гарантирует три года обновления операционной системы.

Спецификации устройства также включают два слота для SIM-карт, поддержку 5G, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e (802.11 a/b/g/n/ac/ax) и навигацию 5-в-1 (GPS + ГЛОНАСС + BEIDOU + GALILEO + QZSS).

Продажи Blackview MEGA 12 начнутся 12 января.

Blackview также представила женские смарт-часы Blackview X30, оснащённые круглым TFT-экраном с диагональю 1,26 дюйма и разрешением 360 × 360 пикселей. Пользователь может изменить циферблат по своему усмотрению, выбрав подходящий из имеющейся коллекции.

Устройство обеспечивает мониторинг важнейших показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови SpO₂, артериальное давление, фазы менструального цикла, качество сна и уровень стресса. Для поклонников активного образа жизни и любителей спорта предусмотрена поддержка более 100 спортивных режимов для занятий бегом, плаванием, ездой на велосипеде и т.д. Blackview X30 обладают водоустойчивостью 1 АТМ, что позволяет их брать на тренировки в любую погоду.

Смарт-часы оснащены встроенным голосовым помощником. Для подключения к внешним источникам сигнала используется протокол Bluetooth 5.4. С помощью Blackview X30 можно получать уведомления с подключённого смартфона и осуществлять звонки, а также отвечать на них. Ёмкости батареи достаточно для автономной работы Blackview X30 без подзарядки в течение 8–10 дней. Новинка поступит в продажу в этом месяце.