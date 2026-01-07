До 5K и до 330 Гц: Acer представила 27-дюймовый монитор Nitro XV270X P за $800

Компания Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Nitro XV270X P с поддержкой двойного режима разрешения и частоты обновления. Новинка построена на матрице IPS.

В одном режиме Nitro XV270X P поддерживает разрешение 5K (5120 × 2880 пикселей) и частоту обновления 165 Гц. Во втором он предлагает разрешение 2560 × 1440 при частоте обновления 330 Гц. Первый режим отлично подойдёт для просмотра видеоконтента в высоком качестве или креативной работы, второй предназначен для динамичных и соревновательных игр.

Для монитора заявляется поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium, скорость отклика 0,5 мс (GtG), пиковая яркость 400 кд/м² и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт. Nitro XV270X P имеет эргономичную подставку с регулировкой высоты, углов поворота и наклона экрана.

В продаже Acer Nitro XV270X P в США появится во втором квартале по цене $799,99, в регионах EMEA он ожидается в третьем квартале по цене 899 евро. В Китае продажи начнутся во втором квартале по цене 6999 юаней.