Осенью прошлого года Longsys, материнская компания Lexar, переосмыслила формфактор накопителей M.2. Вместо того чтобы отдельно припаивать контроллер, чипы флеш-памяти NAND и систему управления питанием к плате SSD, все компоненты теперь упакованы в единый блок. Это призвано минимизировать производственные ошибки и снизить затраты. Концепт получил название mSSD. Компания Lexar представила первый продукт в этой категории.

Этот mSSD использует конструкцию «система в корпусе» (SiP), при которой сборка всех компонентов будущего SSD производится ещё на стадии производства кремниевой пластины, после чего они объединяются в единый корпус. Вместо того чтобы сначала припаивать флеш-память NAND, а затем добавлять контроллер, DRAM и прочие компоненты, такие как конденсаторы и резисторы, к печатной плате, всё это выполняется за один этап. Несмотря на сложность процесса SiP, ожидается, что он позволит снизить общие производственные затраты примерно на 10 %.

Решение отказаться от стандартного процесса сборки SSD направлено на снижение энергозатрат во время производства и связанных с этим выбросов CO₂. Кроме того, исключение традиционных паяных соединений должно также снизить долю брака.

В корпусе mSSD также предусмотрено встроенное охлаждение с помощью прокладки из графена. Весь модуль имеет размеры всего 20 × 30 мм и соответствует формфактору M.2 2230, обеспечивая совместимость с соответствующими устройствами. Из компактного SSD с помощью специальной адаптерной пластины, обеспечивающей в том числе дополнительное охлаждение, можно сделать накопитель более привычного формата M.2 2280.

Концепция mSSD впервые реализована в продукте дочерней компании Lexar — накопителе Lexar Play X с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Он предлагается в объёмах 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Для накопителя заявляются скорости чтения до 7400 Мбайт/с и записи до 6500 Мбайт/с. По данным производителя, максимальное количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) составляет 1 млн как для чтения, так и для записи. Исходя из этих характеристик, производительность Lexar Play X сопоставима с флагманскими накопителями PCIe 4.0.

Заявленный ресурс Lexar Play X составляет 300 TBW (терабайт перезаписанной информации) для модели на 512 Гбайт, а также 600 и 1200 TBW для моделей на 1 и 2 Тбайт соответственно, что типично для обычных SSD с флеш-памятью TLC. К сожалению, компания не предоставила дополнительной информации о типе памяти и контроллере новинки. Поддержка буфера HMB накопителем указывает на отсутствие выделенного кеша DRAM, что неудивительно, учитывая компактный корпус «всё в одном».

Благодаря закрытой конструкции Lexar Play X также может похвастаться тем, что обычно доступно только внешним моделям SSD, — сертификацией IP57, подтверждающей определённый уровень защиты от пыли и воды.