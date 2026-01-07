Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Представлен первый твердотельный накопит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен первый твердотельный накопитель формата M.2 mSSD — Lexar Play X PCIe 4.0

Осенью прошлого года Longsys, материнская компания Lexar, переосмыслила формфактор накопителей M.2. Вместо того чтобы отдельно припаивать контроллер, чипы флеш-памяти NAND и систему управления питанием к плате SSD, все компоненты теперь упакованы в единый блок. Это призвано минимизировать производственные ошибки и снизить затраты. Концепт получил название mSSD. Компания Lexar представила первый продукт в этой категории.

Источник изображений: Lexar

Источник изображений: Lexar

Этот mSSD использует конструкцию «система в корпусе» (SiP), при которой сборка всех компонентов будущего SSD производится ещё на стадии производства кремниевой пластины, после чего они объединяются в единый корпус. Вместо того чтобы сначала припаивать флеш-память NAND, а затем добавлять контроллер, DRAM и прочие компоненты, такие как конденсаторы и резисторы, к печатной плате, всё это выполняется за один этап. Несмотря на сложность процесса SiP, ожидается, что он позволит снизить общие производственные затраты примерно на 10 %.

Решение отказаться от стандартного процесса сборки SSD направлено на снижение энергозатрат во время производства и связанных с этим выбросов CO₂. Кроме того, исключение традиционных паяных соединений должно также снизить долю брака.

В корпусе mSSD также предусмотрено встроенное охлаждение с помощью прокладки из графена. Весь модуль имеет размеры всего 20 × 30 мм и соответствует формфактору M.2 2230, обеспечивая совместимость с соответствующими устройствами. Из компактного SSD с помощью специальной адаптерной пластины, обеспечивающей в том числе дополнительное охлаждение, можно сделать накопитель более привычного формата M.2 2280.

Концепция mSSD впервые реализована в продукте дочерней компании Lexar — накопителе Lexar Play X с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Он предлагается в объёмах 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Для накопителя заявляются скорости чтения до 7400 Мбайт/с и записи до 6500 Мбайт/с. По данным производителя, максимальное количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) составляет 1 млн как для чтения, так и для записи. Исходя из этих характеристик, производительность Lexar Play X сопоставима с флагманскими накопителями PCIe 4.0.

Заявленный ресурс Lexar Play X составляет 300 TBW (терабайт перезаписанной информации) для модели на 512 Гбайт, а также 600 и 1200 TBW для моделей на 1 и 2 Тбайт соответственно, что типично для обычных SSD с флеш-памятью TLC. К сожалению, компания не предоставила дополнительной информации о типе памяти и контроллере новинки. Поддержка буфера HMB накопителем указывает на отсутствие выделенного кеша DRAM, что неудивительно, учитывая компактный корпус «всё в одном».

Благодаря закрытой конструкции Lexar Play X также может похвастаться тем, что обычно доступно только внешним моделям SSD, — сертификацией IP57, подтверждающей определённый уровень защиты от пыли и воды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Sandisk подскочили на 28 % за день стараниями Дженсена Хуанга из Nvidia
Доступных, но быстрых SSD с PCIe 5.0 станет больше — Phison представила экономичный контроллер E37T
Sandisk похоронила марки WD_Black и WD Blue — теперь её SSD будут называться Optimus
Они ещё и издеваются: Newegg предлагает вместе с комплектами ОЗУ DDR5 на 128 Гбайт за $1500 подарочную карту Starbucks на $50
AMD серьёзно задумалась о возвращении процессоров в исполнении Socket AM4 на фоне дефицита DDR5
SK hynix показала первые 16-слойные стеки HBM4, память LPDDR6 и другие новинки
Теги: lexar, mssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
lexar, mssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.