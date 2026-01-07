Razer начала выпускать рабочие станции для разработки ИИ

Компания Razer — последняя из производителей игровых ПК, кто решил побороться за кусок пирога от бума искусственного интеллекта. Но она не просто добавляет к своим существующим продуктам ярлык «ИИ», хотя и без этого не обошлось.

Производитель теперь классифицирует связку мощного ноутбука Blade 18 и док-станцию Core X V2 для внешней видеокарты как «оборудование для разработки ИИ». Однако Razer также решила выпускать рабочие станции, предназначенные специально для обучения ИИ-моделей, логических выводов и моделирования.

Рабочая станция Razer Forge для разработки ИИ предлагает конструкцию, готовую к установке в серверную стойку, что упрощает создание плотных кластерных конфигураций в составе одного корпуса. Она поддерживает до четырёх видеокарт AMD или Nvidia, имеет восемь слотов DDR5 и работает на базе процессора AMD Ryzen Threadripper Pro. Для Razer Forge заявляется поддержка блоков питания мощностью до 2000 Вт и оснащение двумя LAN-портами с поддержкой до 10 Гбит/с для быстрой передачи данных.

Razer не сообщила о ценах и доступности Razer Forge, поскольку это будет продукт, изготавливаемый на заказ. Для его заказа пользователям необходимо будет связаться с отделом продаж Razer напрямую.