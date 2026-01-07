Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Razer начала выпускать рабочие станции д...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Razer начала выпускать рабочие станции для разработки ИИ

Компания Razer — последняя из производителей игровых ПК, кто решил побороться за кусок пирога от бума искусственного интеллекта. Но она не просто добавляет к своим существующим продуктам ярлык «ИИ», хотя и без этого не обошлось.

Источник изображения: Razer

Источник изображения: Razer

Производитель теперь классифицирует связку мощного ноутбука Blade 18 и док-станцию Core X V2 для внешней видеокарты как «оборудование для разработки ИИ». Однако Razer также решила выпускать рабочие станции, предназначенные специально для обучения ИИ-моделей, логических выводов и моделирования.

Рабочая станция Razer Forge для разработки ИИ предлагает конструкцию, готовую к установке в серверную стойку, что упрощает создание плотных кластерных конфигураций в составе одного корпуса. Она поддерживает до четырёх видеокарт AMD или Nvidia, имеет восемь слотов DDR5 и работает на базе процессора AMD Ryzen Threadripper Pro. Для Razer Forge заявляется поддержка блоков питания мощностью до 2000 Вт и оснащение двумя LAN-портами с поддержкой до 10 Гбит/с для быстрой передачи данных.

Razer не сообщила о ценах и доступности Razer Forge, поскольку это будет продукт, изготавливаемый на заказ. Для его заказа пользователям необходимо будет связаться с отделом продаж Razer напрямую.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Nvidia сравнил роботов с «ИИ-иммигрантами», которые помогут решить проблему нехватки рабочих рук
Asus представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE с повёрнутым Socket AM5 для рабочих станций
Razer переиздала культовую мышь Boomslang — теперь с кожаными кнопками и тиражом 1337 штук
Razer выпустила геймпад Raiju V3 Pro — альтернатива DualSense Edge для PS5 и ПК с магнитными стиками и ценой $220
Акции Sandisk выросли в цене на 28 % за день после заявлений главы Nvidia о потребности в накопителях данных
Ускорители Blackwell и Rubin появятся в Китае в своё время, как уверен глава Nvidia
Теги: razer, рабочая станция
razer, рабочая станция
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.