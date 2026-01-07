Сегодня 07 января 2026
Motorola представила свой первый смартфон-книжку — Razr Fold с дисплеем 8,1" и чипом Snapdragon 8 Gen 5

На проходящей в эти дни выставке CES 2026 компания Motorola представила свой первый складной смартфон Razr Fold, выполненный в форм-факторе «книжки». Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах и поступит в продажу позднее в этом году.

Источник изображений: Motorola

Источник изображений: Motorola

Разработчики оснастили Razr Fold гибким 8,09-дюймовым основным дисплеем LTPO с поддержкой разрешения 2K (2480 × 2200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В дополнение к этому имеется 6,56-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон оснащён тройной основной камерой, которая объединяет 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор (f/1,6) с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения, перископический 50-мегапиксельный 1/1,95-дюймовый телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (f/2,0). Поддерживается съёмка видео в формате 8K со скоростью до 30 кадров в секунду или 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Кроме того, каждый экран оснащён собственной селфи-камерой на 20 и 32 Мп соответственно.

Аппаратной основой Razr Fold стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон доступен в версиях с накопителем на 256 или 512 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует, поэтому расширить объём хранилища не удастся. Ёмкость аккумуляторной батареи производитель не уточнил. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса.

Покупатели смогут выбирать между чёрным и белым цветовыми вариантами исполнения корпуса. Razr Fold поступит в продажу позднее в этом году. Розничная стоимость смартфона будет объявлена ближе к старту продаж.

