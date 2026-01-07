Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Концепт стал реальностью: Lenovo предста...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Концепт стал реальностью: Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist со следующим за пользователем экраном

Lenovo анонсировала на выставке CES 2026 ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, оснащённый моторизованным поворотным шарниром, позволяющим поворачивать и наклонять экран к пользователю. Фактически компания воплотила в жизнь концепт ноутбука Auto Twist AI PC, демонстрировавшийся на IFA 2024.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Главной особенностью 14-дюймового ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist является ИИ-функция отслеживания положения пользователя и автоматическая подстройка под его осанку. Он может изменять положение экрана вслед за передвижениями пользователя по комнате во время презентации. При постукивании по закрытому ноутбуку его крышка автоматически открывается.

Auto Twist также поддерживает перевод речи в реальном времени, поворачивая при этом экран в сторону каждого из собеседников.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оснащён 14-дюймовым 2,8K OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Ноутбук базируется на новейших процессорах серии Intel Core Ultra 300 с оперативной памятью DDR5-9600 МТ/с объёмом до 32 Гбайт и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт. В качестве источника питания предлагается батарея ёмкостью 75 Вт·ч.

Ноутбук оснащён 10-мегапиксельной веб-камерой с ИК-датчиком, четырьмя динамиками и таким же количеством микрофонов. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, два разъёма USB Type-A, один порт HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Вес ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist составляет 1,4 кг.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist поступит в продажу в июне 2026 года по цене от $1649.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Lenovo показала концепт ИИ-хаба Lenovo Personal AI Hub Concept для обработки ИИ-приложений в экосистеме устройств пользователя
Lenovo придумала ThinkPad с «растущим» экраном, который ещё и загнут на изнанку
Игровой ноутбук с раздвигающимся до 24 дюймов экраном: Lenovo представила Legion Pro Rollable
Samsung представила ноутбук Galaxy Book6 Ultra — новый дизайн, Intel Panther Lake и GeForce RTX 5000
Asus представила обновлённый игровой ноутбук TUF A14 на процессорах AMD Ryzen AI 400 и свежих Ryzen AI Max
Asus представила ноутбук для творчества ProArt GoPro Edition на Ryzen AI Max+ 395 и большой планшет ProArt на Snapdragon X2 Elite
Теги: lenovo, ноутбук
lenovo, ноутбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.