Концепт стал реальностью: Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist со следующим за пользователем экраном

Lenovo анонсировала на выставке CES 2026 ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, оснащённый моторизованным поворотным шарниром, позволяющим поворачивать и наклонять экран к пользователю. Фактически компания воплотила в жизнь концепт ноутбука Auto Twist AI PC, демонстрировавшийся на IFA 2024.

Главной особенностью 14-дюймового ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist является ИИ-функция отслеживания положения пользователя и автоматическая подстройка под его осанку. Он может изменять положение экрана вслед за передвижениями пользователя по комнате во время презентации. При постукивании по закрытому ноутбуку его крышка автоматически открывается.

Auto Twist также поддерживает перевод речи в реальном времени, поворачивая при этом экран в сторону каждого из собеседников.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оснащён 14-дюймовым 2,8K OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Ноутбук базируется на новейших процессорах серии Intel Core Ultra 300 с оперативной памятью DDR5-9600 МТ/с объёмом до 32 Гбайт и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт. В качестве источника питания предлагается батарея ёмкостью 75 Вт·ч.

Ноутбук оснащён 10-мегапиксельной веб-камерой с ИК-датчиком, четырьмя динамиками и таким же количеством микрофонов. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, два разъёма USB Type-A, один порт HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Вес ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist составляет 1,4 кг.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist поступит в продажу в июне 2026 года по цене от $1649.