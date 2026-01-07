Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Keychron представила механические клавиа...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Keychron представила механические клавиатуры с автономностью до 27,5 суток и частотой опроса 8000 Гц

Компания Keychron представила на выставке CES 2026 новые клавиатуры Q Ultra и V Ultra. Это первые механические клавиатуры бренда с прошивкой ZMK — программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с прошивкой QMK.

Источник изображений: Keychron

Источник изображений: Keychron

По данным Keychron, клавиатуры компании с прошивкой ZMK могут работать автономно до 660 часов при беспроводном подключении на частоте 2,4 ГГц и частоте опроса 8000 Гц, что соответствует производительности проводного подключения. Обычно прошивку ZMK используют энтузиасты для своих кастомных клавиатур. Keychron также ранее выпустила несколько клавиатур с прошивкой AMK, но модели серии Ultra стали первыми механическими клавиатурами компании с этим ПО.

Продажи новых клавиатур Keychron уже начались. Приобрести модели Q1 Ultra (75 %) и Q3 Ultra (TKL) можно за $230, тогда как полноразмерная Q6 Ultra обойдётся в $240. Более доступные клавиатуры серии V появятся в продаже позднее в этом месяце. Модель V5 Ultra (96 %) можно купить за $120, V3 Ultra (TKL) и V1 Ultra (75 %) — за $115. Клавиатуры V-серии выполнены в пластиковом корпусе, тогда как более премиальные модели Q-серии имеют корпус из алюминия.

В моделях Ultra задействованы новые фирменные переключатели Keychron Silk POM, которые обеспечивают мягкие ощущения при печати и приятное звучание. Позднее вендор также представит специальные версии клавиатур Q1 HE 8K Marble Version, K2 HE Resin и K2 HE Concrete.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
HP представила Eliteboard G1a — полноценный ПК внутри тонкой клавиатуры
Keychron выпустила деревянную клавиатуру K2 HE All-Wood Special Edition за $200
Производитель легендарных Cherry MX рассматривает продажу части активов из-за растущих убытков
Clicks представила смартфон в стиле BlackBerry и универсальную QWERTY-клавиатуру для смартфонов
Corsair представила коллекцию периферии в стиле Nuka Cola для поклонников Fallout — полный набор стоит $1100
Razer переиздала культовую мышь Boomslang — теперь с кожаными кнопками и тиражом 1337 штук
Теги: keychron, механическая клавиатура, клавиатуры
keychron, механическая клавиатура, клавиатуры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.