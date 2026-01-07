Keychron представила механические клавиатуры с автономностью до 27,5 суток и частотой опроса 8000 Гц

Компания Keychron представила на выставке CES 2026 новые клавиатуры Q Ultra и V Ultra. Это первые механические клавиатуры бренда с прошивкой ZMK — программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с прошивкой QMK.

По данным Keychron, клавиатуры компании с прошивкой ZMK могут работать автономно до 660 часов при беспроводном подключении на частоте 2,4 ГГц и частоте опроса 8000 Гц, что соответствует производительности проводного подключения. Обычно прошивку ZMK используют энтузиасты для своих кастомных клавиатур. Keychron также ранее выпустила несколько клавиатур с прошивкой AMK, но модели серии Ultra стали первыми механическими клавиатурами компании с этим ПО.

Продажи новых клавиатур Keychron уже начались. Приобрести модели Q1 Ultra (75 %) и Q3 Ultra (TKL) можно за $230, тогда как полноразмерная Q6 Ultra обойдётся в $240. Более доступные клавиатуры серии V появятся в продаже позднее в этом месяце. Модель V5 Ultra (96 %) можно купить за $120, V3 Ultra (TKL) и V1 Ultra (75 %) — за $115. Клавиатуры V-серии выполнены в пластиковом корпусе, тогда как более премиальные модели Q-серии имеют корпус из алюминия.

В моделях Ultra задействованы новые фирменные переключатели Keychron Silk POM, которые обеспечивают мягкие ощущения при печати и приятное звучание. Позднее вендор также представит специальные версии клавиатур Q1 HE 8K Marble Version, K2 HE Resin и K2 HE Concrete.