Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлены Poco M8 и Poco M8 Pro — сма...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены Poco M8 и Poco M8 Pro — смартфоны среднего уровня с большими AMOLED-дисплеями и чипами Snapdragon

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco официально представил пару смартфонов средней ценовой категории. Обе новинки оснащены качественными дисплеями AMOLED, построены на базе микропроцессоров Qualcomm и в скором времени они поступят в розничную продажу.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Старшая модель Poco M8 Pro 5G получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей (1,5K), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Используется панель с ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Основная камера смартфона объединяет 1/1,55-дюймовый датчик на 50 Мп (f/1.6) с поддержкой оптической стабилизации изображения и 8-мегапиксельную широкоугольную камеру (f/2.2). В основе фронтальной камеры используется 1/3,6-дюймовый датчик с диафрагмой f/2.2. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, изготовленный по техпроцессу 4 нм и работающий на частоте до 2,7 ГГц. Покупателям будут доступны версии с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем формата UFS 2.2 объёмом 256 Гбайт, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и обратной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Реализована поддержка функций на базе искусственного интеллекта, таких как Google Circle to Search, основанной на ИИ-модели Gemini. По данным вендора, Poco M8 Pro 5G в среднем набирает в тестах бенчмарка AnTuTu более 1 061 253 баллов, что на 66 % больше по сравнению с аналогичным показателем смартфона предыдущего поколения. Кроме того, впервые представитель M-серии бренда оснащён системой охлаждения Poco IceLoop для повышения эффективности отвода тепла.

Смартфон имеет габариты 163,34 × 78,31 × 8,31 мм и весит 205,9 г. Он будет доступен в чёрном, серебристом и зелёном цветовых вариантах исполнения корпуса. Аудиоподсистема включает стереодинамики с поддержкой технологий Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Более доступный Poco M8 5G оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2392 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Poco M8 5G получил двойную основную камеру на базе 1/2,88-дюймового датчика изображения Light Fusion 400 разрешением 50 Мп (f/1.8) и 2-мегапиксельного датчика глубины. В верхней части экрана предусмотрено отверстие с 20-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2).

Смартфон оснащён восьмиядерным чипом Snapdragon 6 Gen 3, изготовленным по техпроцессу 4 нм и работающим на частоте до 2,4 ГГц. В продажу поступят версии с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ, а также с 8 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. При необходимости объём встроенного хранилища можно расширить с помощью карты памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью до 18 Вт.

Poco M8 5G выполнен в корпусе с защитой от пыли и влаги по стандарту IP66. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Смартфон имеет габариты 164 × 75,42 × 7,35 мм и весит 178 г. Покупатели смогут выбирать между версиями в чёрном, серебристом и зелёном цветах.

В скором времени оба смартфона поступят в продажу на рынках разных стран. Розничная стоимость новинок озвучена не была.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi собралась поставить 550 000 электромобилей в этом году — на треть больше, чем в 2025-м
В России начались продажи 12-дюймового планшета Poco Pad M1 с батарей на 12 000 мА·ч и ценой 29 990 рублей
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose
Представлен флагманский смартфон Motorola Signature — элегантный дизайн и семь лет обновлений за €999
Motorola представила свой первый смартфон-книжку — Razr Fold с дисплеем 8,1" и чипом Snapdragon 8 Gen 5
Зарядное устройство Loona Deskmate превратит iPhone в настольного ИИ-ассистента
Теги: poco m8 pro, poco m8, poco
poco m8 pro, poco m8, poco
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.