Представлены Poco M8 и Poco M8 Pro — смартфоны среднего уровня с большими AMOLED-дисплеями и чипами Snapdragon

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco официально представил пару смартфонов средней ценовой категории. Обе новинки оснащены качественными дисплеями AMOLED, построены на базе микропроцессоров Qualcomm и в скором времени они поступят в розничную продажу.

Старшая модель Poco M8 Pro 5G получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей (1,5K), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Используется панель с ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Основная камера смартфона объединяет 1/1,55-дюймовый датчик на 50 Мп (f/1.6) с поддержкой оптической стабилизации изображения и 8-мегапиксельную широкоугольную камеру (f/2.2). В основе фронтальной камеры используется 1/3,6-дюймовый датчик с диафрагмой f/2.2. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, изготовленный по техпроцессу 4 нм и работающий на частоте до 2,7 ГГц. Покупателям будут доступны версии с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем формата UFS 2.2 объёмом 256 Гбайт, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и обратной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Реализована поддержка функций на базе искусственного интеллекта, таких как Google Circle to Search, основанной на ИИ-модели Gemini. По данным вендора, Poco M8 Pro 5G в среднем набирает в тестах бенчмарка AnTuTu более 1 061 253 баллов, что на 66 % больше по сравнению с аналогичным показателем смартфона предыдущего поколения. Кроме того, впервые представитель M-серии бренда оснащён системой охлаждения Poco IceLoop для повышения эффективности отвода тепла.

Смартфон имеет габариты 163,34 × 78,31 × 8,31 мм и весит 205,9 г. Он будет доступен в чёрном, серебристом и зелёном цветовых вариантах исполнения корпуса. Аудиоподсистема включает стереодинамики с поддержкой технологий Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Более доступный Poco M8 5G оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2392 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Poco M8 5G получил двойную основную камеру на базе 1/2,88-дюймового датчика изображения Light Fusion 400 разрешением 50 Мп (f/1.8) и 2-мегапиксельного датчика глубины. В верхней части экрана предусмотрено отверстие с 20-мегапиксельной фронтальной камерой (f/2.2).

Смартфон оснащён восьмиядерным чипом Snapdragon 6 Gen 3, изготовленным по техпроцессу 4 нм и работающим на частоте до 2,4 ГГц. В продажу поступят версии с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ, а также с 8 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. При необходимости объём встроенного хранилища можно расширить с помощью карты памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью до 18 Вт.

Poco M8 5G выполнен в корпусе с защитой от пыли и влаги по стандарту IP66. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Смартфон имеет габариты 164 × 75,42 × 7,35 мм и весит 178 г. Покупатели смогут выбирать между версиями в чёрном, серебристом и зелёном цветах.

В скором времени оба смартфона поступят в продажу на рынках разных стран. Розничная стоимость новинок озвучена не была.