Gigabyte представила четвёрку игровых OLED-мониторов на CES 2026

Gigabyte объявила о пополнении семейства игровых OLED-мониторов четырьмя новыми моделями, включая 34-дюймовый UWQHD MO34WQC36, 32-дюймовый MO32U24, а также 27-дюймовые MO27Q28GR и MO27Q2A ICE. Представленные мониторы получили новые функции, такие как HyperNits и режим AI Picture.

Монитор Gigabyte MO34WQC36 с 34-дюймовой панелью Samsung V-Stripe Sup-Pixel обеспечивает чёткое изображение с разрешением UWQHD (3440 × 1440 пикселей) и частотой обновления до 360 Гц. Он оснащён разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5), а также соответствует стандартам VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и ClearMR 18000.

Следующая модель — 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 240 Гц и максимальным разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей). Этот монитор оснащён разъёмом HDMI 2.1, имеет сертификацию по стандартам VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и ClearMR 13000. Также в мониторе используется защитное покрытие ObsidianShield Film, позволяющее смягчить фиолетовый оттенок, встречающийся на существующих QD-OLED-панелях, и повышающее устойчивость к царапинам.

Монитор Gigabyte MO27Q28GR оснащён 27-дюймовой панелью Real Black Glossy WOLED с разрешением до 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления до 280 Гц. Монитор отличается безрамочным дизайном, сверхнизким коэффициентом отражения на уровне 1,1 % и пиковой яркостью 1500 кд/м² в режиме HDR. Также сообщается о сертификации VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и поддержке NVIDIA G-Sync.

Ещё один новый 27-дюймовый монитор MO27Q2A ICE в корпусе белого цвета поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления до 280 Гц. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR TrueBlack 400, ClearMR 15000 и поддержку NVIDIA G-Sync. Также сообщается о наличии разъёма HDMI 2.1.

Все представленные мониторы поддерживают фирменную технологию HyperNits, которая позволяет увеличить уровень яркости до 30 % в режиме «Высокий» и до 20 % в режиме «Средний». В мониторах также используется фирменная ИИ-технология AI Picture Mode, обеспечивающая автоматическую настройку параметров изображения в зависимости от рабочей нагрузки в широком спектре сценариев. Ожидается, что мониторы поступят в продажу в ближайшие месяцы.