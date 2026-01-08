Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Hisense анонсировала первый в мире экран...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Hisense анонсировала первый в мире экран на RGBY MicroLED — 163-дюймовый 163MX

Компания Hisense представила на выставке CES 2026 163-дюймовый дисплей 163MX RGBY MicroLED, получивший престижную награду CES 2026 Innovation Award благодаря реализации первой в отрасли четырехцветной архитектуры панелей MicroLED.

Источник изображения: Hisense

Источник изображения: Hisense

В четырёхцветной архитектуре RGBY (красный, зелёный, синий, жёлтый) MicroLED к традиционной структуре RGB добавлен жёлтый субпиксель для заполнения критического спектрального зазора между 500 и 600 нм — диапазона, в котором обычные MicroLED-дисплеи зачастую искажают реальный вид контента, приглушая тона. Восстанавливая этот недостающий диапазон, 163MX значительно улучшает точность цветопередачи и обеспечивает уровень, ранее недостижимый для MicroLED-технологий.

Используя структуру RGBY и передовые методы управления цветом, обеспечивающие точный баланс яркости и хроматической однородности на 33,17 млн субпикселей, разработчики добились в 163MX RGBY MicroLED значительного повышения точности цветопередачи и достигли до 100 % охвата цветового пространства BT.2020, что обеспечивает воспроизведение контента, требующего точной теплоты и насыщенности.

Как сообщила Hisense, помимо обеспечения высокой точности цветопередачи панель 163MX также отражает результаты её исследований того, как сверхбольшие дисплеи могут более органично вписываться в премиальные интерьеры. Несмотря на внушительные размеры, дисплей отличается тонким профилем толщиной 32 мм, минималистичным дизайном и точным настенным креплением без зазоров, что позволяет ему плотно прилегать к архитектурным поверхностям, обеспечивая при этом впечатляющее кинематографическое воспроизведение контента.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini для Google TV научится настраивать телевизоры и генерировать фото и видео в Nano Banana и Veo
TCL представила телевизор X11L с подсветкой SQD-Mini LED с улучшенной цветопередачей и ценой до $10 000
Представлен самый тонкий в мире OLED-телевизор — LG OLED evo W6 оказался чуть толще карандаша
Gigabyte представила четвёрку игровых OLED-мониторов на CES 2026
Acer представила профессиональный 6K-монитор ProDesigner PE320QX за $1500
До 5K и до 330 Гц: Acer представила 27-дюймовый монитор Nitro XV270X P за $800
Теги: hisense, дисплей, цветопередача
hisense, дисплей, цветопередача
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.