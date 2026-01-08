Компания Hisense представила на выставке CES 2026 163-дюймовый дисплей 163MX RGBY MicroLED, получивший престижную награду CES 2026 Innovation Award благодаря реализации первой в отрасли четырехцветной архитектуры панелей MicroLED.

В четырёхцветной архитектуре RGBY (красный, зелёный, синий, жёлтый) MicroLED к традиционной структуре RGB добавлен жёлтый субпиксель для заполнения критического спектрального зазора между 500 и 600 нм — диапазона, в котором обычные MicroLED-дисплеи зачастую искажают реальный вид контента, приглушая тона. Восстанавливая этот недостающий диапазон, 163MX значительно улучшает точность цветопередачи и обеспечивает уровень, ранее недостижимый для MicroLED-технологий.

Используя структуру RGBY и передовые методы управления цветом, обеспечивающие точный баланс яркости и хроматической однородности на 33,17 млн субпикселей, разработчики добились в 163MX RGBY MicroLED значительного повышения точности цветопередачи и достигли до 100 % охвата цветового пространства BT.2020, что обеспечивает воспроизведение контента, требующего точной теплоты и насыщенности.

Как сообщила Hisense, помимо обеспечения высокой точности цветопередачи панель 163MX также отражает результаты её исследований того, как сверхбольшие дисплеи могут более органично вписываться в премиальные интерьеры. Несмотря на внушительные размеры, дисплей отличается тонким профилем толщиной 32 мм, минималистичным дизайном и точным настенным креплением без зазоров, что позволяет ему плотно прилегать к архитектурным поверхностям, обеспечивая при этом впечатляющее кинематографическое воспроизведение контента.