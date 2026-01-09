Сегодня 09 января 2026
Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini Evo Cinema в ретро-стиле, которая умеет снимать видео

Компания Fujifilm анонсировала новую гибридную камеру Instax Mini Evo Cinema. Она выполнена в ретро-стиле и объединяет цифровые технологии с моментальной печатью, а также предоставляет возможность записи коротких роликов.

Источник изображений: Fujifilm

Визуально новая Mini Evo Cinema напоминает классическую видеокамеру Fujica Single-8, которая была выпущена в 60-е годы прошлого века. Камера унаследовала вертикальную ориентацию, рукоятку для хвата одной рукой и кнопку для начала записи видео. Однако снимать длинные видео на неё получится — максимальная длина ролика всего 15 секунд.

Просматривать записи можно сразу же на небольшом экране на задней панели корпуса. Тут же можно выбрать отдельные кадры для печати. Любопытная особенность Mini Evo Cinema заключается в возможности конвертации записанных видео в QR-коды, которые наносятся на отпечатанные снимки. Если навести камеру смартфона на такой код можно просмотреть исходное видео. Fujifilm отмечает, что пользовательские записи будут храниться на серверах компании в течение двух лет, поэтому следует не забывать их скачивать в случае такой необходимости.

Усилить ретро-вид камеры может опциональная насадка-видоискатель, которая превратит небольшой экран в электронный видоискатель. Также доступны насадка, делающая рукоять более выраженной, и специальный чехол. На корпусе есть переключатель в форме диска, которые позволяет выбирать из 10 пресетов, имитирующих атмосферу разных эпох — от 1930-х до 2020-х годов. Он также добавляет разные звуковые эффекты, например, жужжание киноплёнки для более полного погружения в атмосферу прошлого. Каждый эффект имеет 10 уровней регулировки для более точной настройки.

Что касается фотосъёмки, то для запуска печати предлагается задействовать специальный рычаг, придающий ощущение перемотки плёнки. Как и другие камеры серии Evo, новинка позволяет печатать снимки, сделанные самой камерой, а также изображения, передаваемые со смартфона. В конструкции предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth для подключения к приложению Instax, в котором можно просматривать сделанные фото и видео. В нём же можно объединять ролики, создавая записи продолжительностью до 30 секунд с использованием кинематографических шаблонов. Имеются шаблоны для редактирования фото.

Другие технические детали Fujifilm пока не раскрыла. Также неизвестна и розничная стоимость устройства, но уже объявлено, что Mini Evo Cinema будет продаваться только в Японии.

Теги: fujifilm, камера мгновенной печати
