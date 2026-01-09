Эрик Шмидт с супругой научат NASA строить космические телескопы быстро и по сходной цене

На недавнем заседании Американского астрономического общества представители частного фонда Schmidt Sciences сообщили о начале реализации проекта по созданию флагманского космического телескопа лучше «Хаббла» за сумму в десять раз меньшую, чем последний обошёлся NASA. «Жёсткое» бизнес-управление проектом позволит запустить телескоп в космос в середине 2028 года, став крупнейшим примером благотворительности в большой астрономии.

Главным финансистом проекта станет фонд Schmidt Sciences Эрика и Венди Шмидт. Эрик Шмидт, напомним, в прошлом был директором компании Google. Он давно отошёл от личного управления крупными проектами, предпочитая инвестировать в них. Однако новый проект отличается от всего, что было сделано ранее: это будет целый комплекс инструментов для нового поколения астрофизиков, жемчужиной которого станет космический телескоп Lazuli («Лазурит»).

Ранее проект предусматривал создание в космосе телескопа с зеркалом диаметром 6,5 м. В 2024 году он был пересмотрен в пользу зеркала диаметром 3,1 м. Тем не менее это всё равно больше, чем у «Хаббла» с его 2,4-м зеркалом. К тому же новые поколения датчиков и матриц изображений ещё сильнее повысят чувствительность приборов телескопа — настолько, что такое даже не снилось 36-летнему «Хабблу». Весной обновлённый проект будет разработан заново с прицелом на ускоренную реализацию, чтобы уже в середине 2028 года телескоп мог быть отправлен на орбиту Земли.

В текущих ценах примерная стоимость «Хаббла», включая его обслуживание, достигла $20 млрд. Частный проект телескопа «Лазурит» по стоимости обойдётся в сумму до 10 % затрат на флагманские проекты NASA. Это «несколько сотен» миллионов долларов, поясняют в фонде. Один из секретов экономии кроется в том, что до 80 % элементов телескопа ранее использовались в тех или иных проектах. Прежде всего это научные приборы и другое оборудование.

Телескоп получит современную широкоугольную камеру, интегральный спектрограф и коронограф. Эти приборы позволят изучать экзопланеты, сверхновые, а также быстро реагировать на новые астрономические события, обнаруженные другими инструментами. Данные, полученные с помощью этих приборов, будут свободно доступны мировому научному сообществу.

Главный подрядчик проекта и участвующие в нём компании пока не называются. Телескоп будет собираться рядом со стартовой площадкой во Флориде, на мысе Канаверал. Не исключено, что в космос телескоп будет отправлен на ракете среднего класса Terran R компании Relativity Space, в которую Эрик Шмидт также инвестировал свои средства.

Проект космического телескопа является частью более широкой системы инструментов для астрономических наблюдений, названной Schmidt Observatory System. Она также включает три наземные обсерватории: массив Argus Array с более чем тысячей небольших телескопов для обзора всего неба, создающий подобие виртуального 8-метрового зеркала (но это не интерферометрия), радиоинтерферометр Deep Synoptic Array и многоапертурный спектроскопический телескоп Large Fiber Array Spectroscopic Telescope. Эта многокомпонентная система будет нацелена на всестороннее исследование космоса и проведение как глубоких наблюдений, так и изучение быстро протекающих явлений.