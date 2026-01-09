Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Эрик Шмидт с супругой научат NASA строит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Эрик Шмидт с супругой научат NASA строить космические телескопы быстро и по сходной цене

На недавнем заседании Американского астрономического общества представители частного фонда Schmidt Sciences сообщили о начале реализации проекта по созданию флагманского космического телескопа лучше «Хаббла» за сумму в десять раз меньшую, чем последний обошёлся NASA. «Жёсткое» бизнес-управление проектом позволит запустить телескоп в космос в середине 2028 года, став крупнейшим примером благотворительности в большой астрономии.

Источник изображений: Schmidt Sciences

Источник изображений: Schmidt Sciences

Главным финансистом проекта станет фонд Schmidt Sciences Эрика и Венди Шмидт. Эрик Шмидт, напомним, в прошлом был директором компании Google. Он давно отошёл от личного управления крупными проектами, предпочитая инвестировать в них. Однако новый проект отличается от всего, что было сделано ранее: это будет целый комплекс инструментов для нового поколения астрофизиков, жемчужиной которого станет космический телескоп Lazuli («Лазурит»).

Ранее проект предусматривал создание в космосе телескопа с зеркалом диаметром 6,5 м. В 2024 году он был пересмотрен в пользу зеркала диаметром 3,1 м. Тем не менее это всё равно больше, чем у «Хаббла» с его 2,4-м зеркалом. К тому же новые поколения датчиков и матриц изображений ещё сильнее повысят чувствительность приборов телескопа — настолько, что такое даже не снилось 36-летнему «Хабблу». Весной обновлённый проект будет разработан заново с прицелом на ускоренную реализацию, чтобы уже в середине 2028 года телескоп мог быть отправлен на орбиту Земли.

В текущих ценах примерная стоимость «Хаббла», включая его обслуживание, достигла $20 млрд. Частный проект телескопа «Лазурит» по стоимости обойдётся в сумму до 10 % затрат на флагманские проекты NASA. Это «несколько сотен» миллионов долларов, поясняют в фонде. Один из секретов экономии кроется в том, что до 80 % элементов телескопа ранее использовались в тех или иных проектах. Прежде всего это научные приборы и другое оборудование.

Телескоп получит современную широкоугольную камеру, интегральный спектрограф и коронограф. Эти приборы позволят изучать экзопланеты, сверхновые, а также быстро реагировать на новые астрономические события, обнаруженные другими инструментами. Данные, полученные с помощью этих приборов, будут свободно доступны мировому научному сообществу.

Главный подрядчик проекта и участвующие в нём компании пока не называются. Телескоп будет собираться рядом со стартовой площадкой во Флориде, на мысе Канаверал. Не исключено, что в космос телескоп будет отправлен на ракете среднего класса Terran R компании Relativity Space, в которую Эрик Шмидт также инвестировал свои средства.

Проект космического телескопа является частью более широкой системы инструментов для астрономических наблюдений, названной Schmidt Observatory System. Она также включает три наземные обсерватории: массив Argus Array с более чем тысячей небольших телескопов для обзора всего неба, создающий подобие виртуального 8-метрового зеркала (но это не интерферометрия), радиоинтерферометр Deep Synoptic Array и многоапертурный спектроскопический телескоп Large Fiber Array Spectroscopic Telescope. Эта многокомпонентная система будет нацелена на всестороннее исследование космоса и проведение как глубоких наблюдений, так и изучение быстро протекающих явлений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA завершило сборку преемника «Хаббла» — телескоп Roman могут запустить на полгода раньше
Астрономов ждёт спутниковый апокалипсис — они будут вредить даже космическим телескопам
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете
Видео: NASA показало стремительное расширение останков сверхновой Кеплера за 25 лет наблюдений
Китайцы выяснят, насколько невесомость вредит литиевым аккумуляторам
NASA объявило об эвакуации экипажа Crew-11 с МКС на Землю — впервые в истории станции
Теги: космический телескоп
космический телескоп
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.