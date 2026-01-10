В Сингапуре наладили производство пальчиковых батареек из воды и палок

В Сингапуре реализовано новое направление в индустрии источников для автономного питания — организовано массовое производство экологически чистого биоразлагаемого эквивалента щелочных батареек формата AA и AAA. Батарейки производятся из местной древесины с использованием воды для электролита. Дополняют конструкцию электроды из цинка и марганца, токсичность которых невысока. В очередь за новинкой выстроились Logitech, Amazon, Apple Nimble и другие.

Технология производства биоразлагаемых батареек предложена сингапурским стартапом Flint. Впервые она была представлена год назад на выставке CES 2025. На выставку CES 2026 компания Flint привезла коммерческие образцы батареек и весть о широкой договорённости с именитыми производителями гаджетов по вопросам закупок экологически чистой продукции.

Ключевые активные элементы батареи сохраняют проверенную временем электрохимическую схему: анод выполнен из цинка, а катод — из марганца. Эти материалы встроены в бумажную основу и работают совместно с водным, безопасным электролитом, который исключает применение токсичных органических растворителей.

Важно подчеркнуть, что в одинаковых температурных условиях характеристики батареек из воды и палок почти не уступают щелочным элементам питания. В то же время производство и утилизация батареек из целлюлозы проще и безопаснее для окружающей среды.

Безусловная практическая ценность технологии заключается в её совместимости с уже существующими формфакторами батареек и устройствами, что существенно облегчает массовую интеграцию новинки. Таким образом, бумажные батареи могут стать важным шагом в переходе индустрии к устойчивым источникам энергии при сохранении привычной для пользователей функциональности.