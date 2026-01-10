Asus увеличила UEFI ROM на AM5-платах до 64 Мбайт — туда поместится даже драйвер Wi-Fi

Asus подтвердила, что её новые материнские платы серии AMD 800 для платформы AM5 теперь поставляются с удвоенным объёмом UEFI ROM — 64 Мбайт помогут повысить совместимость с процессорами и развернуть новые функции для настройки. В комплект включили даже драйвер для модуля Wi-Fi, но впоследствии его могут удалить.

Увеличенный с 32 до 64 Мбайт объём постоянной памяти на материнской плате, отметили в Asus, обеспечивает поддержку всех новейших процессоров AMD без дополнительных манипуляций и даже включает предустановленные драйверы Wi-Fi, избавляя пользователей от лишних действий при установке ОС. Asus указала, что нововведение реализуется в рамках инициативы по упрощению настройки систем наравне с упрощённым режимом EZ Mode и максимально упрощённым Essential Mode в обновлённом интерфейсе UEFI.

В Asus предполагают, что платформа AM5 будет оставаться актуальной ещё несколько лет — возможно, до 2030 года, а новые платы X870, X870E, B850 и аналогичные им смогут поддерживать несколько поколений процессоров AMD Ryzen одновременно. Правда, ради такой широкой совместимости производителю придётся пойти на некоторые жертвы: если комплект драйверов и обновлений микрокода для процессоров слишком разрастётся, Asus придётся убрать из прошивки драйвер для Wi-Fi, потому что поддержка широкого ассортимента процессоров всегда будет у неё в приоритете.