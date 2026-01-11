Сегодня 11 января 2026
Приложение Microsoft Lens полностью прекратит работу в марте 2026 года

Компания Microsoft официально перевела мобильное приложение Microsoft Lens в статус «устаревшее» для устройств iOS и Android с 9 января 2026 года. Хотя приложение пока продолжает работать, его полное закрытие, как стало известно изданию Windows Latest, запланировано на 9 марта 2026 года.

Источник изображений: windowslatest.com

До 9 марта пользователи смогут сканировать документы в Lens при условии, что приложение уже установлено на устройстве. После 9 февраля 2026 года Microsoft начнёт удалять Lens из App Store и Google Play, а статус приложения изменится с «устаревшее» (retired) на статус «неподдерживаемое» (unsupported). В статусе «устаревшее» приложение Office Lens больше не будет получать обновления, а «неподдерживаемый» статус означает, что если какое-либо будущее обновление операционной системы Android негативно повлияет на приложение, Microsoft не будет его исправлять.

По словам представителей компании, решение связано со стратегией по объединению продуктов с похожей функциональностью. Возможности сканирования и обработки документов, которые предлагал Lens, теперь полностью интегрированы в облачное хранилище OneDrive и в Copilot. Именно этим объясняют в компании прекращение поддержки отдельного независимого приложения.

Для сканирования документов в качестве замены предлагается использовать встроенные средства облачного хранилища OneDrive или использовать приложение Microsoft 365 Copilot. Однако техническая реализация этого процесса имеет свои особенности. Для сканирования в OneDrive необходимо нажать на иконку плюса и выбрать соответствующий режим, после чего система захватит изображение и преобразует его в формат документа, доступный для редактирования.

В отличие от Microsoft Lens, который позволял сохранять файлы непосредственно в локальную память устройства, новый интегрированный инструмент по умолчанию отправляет результаты в облачное хранилище, что требует от пользователей ручного скачивания документов, если они хотят хранить их локально.

Источник:

Теги: microsoft lens, приложения для смартфона
