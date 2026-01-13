Представлен смартфон Oppo A6s 5G с чипом Dimensity 6300 и батареей на 7000 мА·ч

Компания Oppo пополнила портфель предлагаемых устройств доступным смартфоном. Модель Oppo A6s 5G оснастили достаточно старым микропроцессором от MediaTek с поддержкой сетей связи пятого поколения, а также весьма ёмкой аккумуляторной батареей.

Смартфон получил от разработчиков 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой разрешения 1570 × 720 пикселей. Используется панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1125 кд/м². В верхней части экрана есть вырез, в котором установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса размещена двойная основная камера, объединившая 50-мегапиксельный сенсор с монохромным датчиком на 2 Мп. Корпус устройства защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP69.

Аппаратной основой смартфона стал микропроцессор Dimensity 6300. Покупателям будут доступны три версии устройства: с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 Гбайт, с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, а также с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. В качестве источника питания используется аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт (полный цикл зарядки занимает 64 минуты).

Смартфон Oppo A6s 5G имеет габариты 166,61 × 78,51 × 8,61 мм и весит 216 г. Аппарат поставляется с ColorOS 15 на базе Android 15, несмотря на то, что Google выпустила Android 16 ещё в июне прошлого года. Производитель предоставляет «60-месячную гарантию безупречной работы», по сути заявляя, что и через пять лет Oppo A6s 5G будет функционировать так же плавно, как и в первый день. Стоимость новинки ещё не была озвучена.