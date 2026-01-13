Thermalright представила большой двухбашенный кулер Frost Tower 140 с разнокалиберными вентиляторами

Компания Thermalright представила двухбашенный процессорный кулер Frost Tower 140. Производитель заявляет, что новинка обеспечивает производительность уровня СЖО с радиатором типоразмера 240 мм, но при этом занимает меньше места в корпусе ПК.

Система охлаждения выпускается в трёх вариантах: полностью чёрном (с чёрными рёбрами и тепловыми трубками), полностью белом (с белыми рёбрами и тепловыми трубками) и в натуральном цвете (хромированные рёбра и никелированные медные тепловые трубки).

Frost Tower 140 — один из самых больших двухбашенных кулеров на рынке. Его размеры вместе с установленными вентиляторами составляют 140 × 146 × 158 мм. В конструкции используются семь тепловых трубок диаметром 6 мм, которые обеспечивают непрямой контакт с процессором через медное основание.

В комплект поставки системы охлаждения Frost Tower 140 входят 140-мм вентилятор TL-N14DW-R7 и 120-мм вентилятор TL-N12W-R9, работающие в конфигурации push-pull. Вентилятор меньшего размера нагнетает воздух, а 140-мм «пропеллер» вытягивает его. Оба вентилятора оснащены двойными шарикоподшипниками. Модель размером 120 мм работает на скорости до 2400 об/мин, создаёт воздушный поток до 83,35 CFM и статическое давление до 2,95 мм вод. ст. Вариант на 140 мм вращается со скоростью до 1850 об/мин, создаёт воздушный поток до 120 CFM и статическое давление до 2,4 мм вод. ст. При максимальной скорости вращения уровень шума составляет 33,3 и 36,25 дБА соответственно.

Оба вентилятора оснащены высококачественными лопастями из жидкокристаллического полимера, шумопоглощающими кольцами и силиконовыми креплениями. Кулер поставляется с полностью металлической крепёжной системой Thermalright SS2. Среди поддерживаемых процессорных разъёмов заявлены AMD Socket AM5/AM4, а также Intel LGA1851, LGA1700 и LGA1200/115x.

Стоимость кулера не сообщается. Также неизвестно, когда он поступит в продажу.