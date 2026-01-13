DeepCool выпустила в России флагманскую СЖО Spartacus 360 с ярким дисплеем

Компания DeepCool представила флагманскую систему жидкостного охлаждения типа «всё в одном» (AIO). Её отличают насос шестого поколения, вентиляторы с полуинтегральными лопастями и дисплей, на который выводятся показатели производительности и другая информация.

За управление СЖО DeepCool Spartacus 360 отвечает приложение DeepCreative. Оно позволяет переключаться между автоматическим режимом охлаждения на основе алгоритмов искусственного интеллекта или выбирать предустановленные «экологические»: Sleep, Office, Gaming и Overclocking — этот набор позволяет сбалансировать уровни шума и производительности. На блоке помпы размещается 3,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480 × 480 пикселей, поддержкой 16,7 млн цветов и яркостью до 750 кд/м². Экран может отображать данные системы, графики производительности, и также видео или статические картинки — для этого предусмотрены режимы Monitoring, Media и Graph.

Установленный на DeepCool Spartacus 360 насос шестого поколения работает за счёт трёхфазного шестислотового четырёхполюсного двигателя — он поддерживает регулировку частоты вращения и обеспечивает диапазон от 2500 до 3400 оборотов в минуту. За эффективную теплопередачу отвечают улучшенное медное основание и конструкция из микрофибры: при невысоком уровне шума рассеивание тепла достигает 320 Вт. Три 120-мм вентилятора на радиаторе оснащены полуинтегрированными лопастями с минимальным зазором между ними и рамой, благодаря чему снижается шум и повышается статическое давление; работа вентиляторов остаётся стабильной при высоких скоростях, означая постоянный приток воздуха к радиатору.

Для питания и управления помпой и экраном DeepCool Spartacus 360 хватает одного 10-контактного разъёма — СЖО проста в установке и не отягощает сборку провисающими проводами. Ещё одно достонство системы — смещённое крепление, которое повышает эффективность контакта с 20- и 24-ядерными процессорами Intel с разъёмом LGA1851: при смещении холодной пластины и точным выравниванием с основным тепловым пятном процессора температура ядер снижается на величину от 1 до 3 °C. DeepCool Spartacus 360 также может похвастаться системой фиксации с задней стороны — кулер в передней части можно установить без использования винтов, придав сборке аккуратный вид; на задней панели находятся пружинные гайки, которые не сместятся и не потеряются. Отмечается наличие технологии защиты от протечек.

СЖО DeepCool Spartacus 360 уже вышла в российскую розницу — в магазинах её можно найти по цене 16 199 руб. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию и обещает поддержку в глобальной сети сервисного и технического обслуживания.