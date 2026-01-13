Сегодня 13 января 2026
Insta360 представила веб-камеры Link 2 Pro и 2C Pro с отслеживанием перемещений пользователя

Insta360 анонсировала Pro-версии своих веб-камер Link 2 и Link 2C, которые вышли на рынок в сентябре 2024 года. Как и предыдущие модели, новые Link 2 Pro и Link 2C Pro могут отслеживать движения пользователя, чтобы он всегда оставался в кадре. Это делает их хорошим вариантом для тех, кто ведёт видеотрансляции или не располагает достаточными средствами, чтобы нанять оператора.

Источник изображений: Insta360

Обе новинки оснащены более крупными 1/1,3-дюймовыми матрицами в паре с объективами с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и светосилой f/1.9 для достижения более высокого качества изображения при слабом или нестабильном освещении. Все предыдущие веб-камеры Link от Insta360 использовали матрицы размером в полдюйма. Вендор заявил, что более крупные сенсоры обеспечивают «значительный прирост производительности при слабом освещении» и «дают более чистую, яркую и детализированную картинку при любом освещении». Однако разрешение осталось прежним: обе камеры могут снимать видео в 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или в 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду.

Обе камеры оснащены «самой продвинутой на сегодня аудиосистемой» Insta360, которая включает в себя два микрофона (направленный и всенаправленный) и функцию шумоподавления на базе ИИ. Доступно четыре режима захвата звука: стандартный с шумоподавлением, естественный режим без обработки звука, оптимизированный для групп говорящих, а также режим изоляции речи одного человека в шумной обстановке.

Новые камеры унаследовали от предыдущих моделей поддержку управления жестами для запуска функции отслеживания движений и настройки кадрирования, размытие фона, замену фона на «зелёный экран» и др. Появилась поддержка контроллера Elgato Stream Deck, за счёт чего можно настраивать различные параметры, такие как экспозиция и баланс белого, нажатием кнопок, быстро активировать ИИ-функции или управлять одновременно несколькими камерами Link. Поддержка Elgato Stream Deck также реализована и для старых камер Link 2 и Link 2C.

Вместе с этим новые модели стоят дороже предшественниц. Если Link 2 и Link 2C можно приобрести за $199 и $149 соответственно, то новая Link 2 Pro с двухосевым механическим гиростабилизатором для перемещения камеры и отслеживания объектов обойдётся в $250, а Link 2C Pro, использующая для удержания объекта в кадре программные алгоритмы, стоит $200.

Источник:

