Обзор умных часов Samsung Galaxy Watch8 Classic: подзабытые радости

Часы серии Samsung Galaxy Watch8 вышли в продажу еще осенью, но мы настолько давно не говорили подробно о носимой электронике этого бренда, что в данном случае определенная задержка будто бы уже не имеет значения. Тем более что есть весьма важный повод рассказать о них. «Яндекс» представила приложение «Яндекс Пэй» для часов Samsung, позволяющее платить прикосновением циферблата к терминалу, — уже подзабытое в санкционные времена развлечение. Пока есть нюансы, но о них расскажем ниже.

Для теста этой функции (равно как и всех остальных) мы взяли часы Samsung Galaxy Watch8 Classic – вероятно, самую показательную модель из свежей серии Galaxy Watch: фирменный поворотный безель (отсутствующий в «обычных» Watch8), множество датчиков для контроля состояния здоровья, WearOS последней версии, встроенный LTE-модем. И отсутствие возможности сопрячь их с устройством на iOS – Samsung, напомню, находится аккурат «по ту сторону баррикад» от Apple, блокируя свои носимые устройства для конкурирующей экосистемы. Непосредственные конкурируют с Watch8 Classic HUAWEI WATCH 5 – часы с очень похожим набором характеристик; Apple Watch 11 тоже близки, несомненно, но, во-первых, они не конкурируют с часами Samsung напрямую (из-за разницы в сопутствующих платформах), во-вторых, они заметно дороже.

Samsung Galaxy Watch8 Classic HUAWEI WATCH 5 Форм-фактор Наручные часы Наручные часы Дисплей 1,34 дюйма, Super AMOLED, разрешение 438 × 438, сенсорный, Always On 1,5 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466, сенсорный, Always On (версия 46 мм)

1,38 дюйма, LTPO AMOLED, разрешение 466 × 466 (версия 42 мм) Операционная система Android Wear OS 6 (оболочка One UI 8 Watch) HarmonyOS 5.0 Совместимость Android 12 и выше Android 9.0 и выше; iOS 13.0 и выше; EMUI/HarmonyOS Оперативная память 2 Гбайт Нет информации Накопитель 64 Гбайт Нет информации Беспроводные интерфейсы Bluetooth: BT5.3, BLE / BR; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou; LTE (eSIM); Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 ГГц + 5 ГГц Bluetooth: 5.2, BR+BLE; NFC; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, Beidou; LTE (eSIM); Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Датчики Акселерометр, гироскоп, оптический и электрический пульсометры, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ, датчик высоты (альтиметр), датчик анализа биоэлектрического импеданса Акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела Водонепроницаемость 5 атмосфер, IP68 5 атмосфер Корпус Нержавеющая сталь Титан/нержавеющая сталь + сапфировое стекло Ремешки Кожа Фторэластомер, композит, титан Масса (без ремешка) 63,5 грамма 58/63 грамма (46 мм)

48/51 грамм (42 мм) Габариты (без ремешка) 46,0 × 46,4 × 10,6 мм 46 × 46,7 × 11,3 мм (46 мм)

42 × 42,5 × 10,5 мм (42 мм) Цена От 26 999 рублей (серая розница), от 31 990 рублей (официальная розница) От 26 999 рублей (официальная розница)

⇡#Дизайн и конструкция

Samsung верна своему курсу, взятому еще во времена первых Samsung Galaxy Watch, выпущенных в 2018 году, — круглый корпус, выдающийся безель, который можно крутить (и с помощью этого движения пролистывать экраны меню в интерфейсе). Другое дело, что крутящийся безель теперь оставлен привилегией только модели Classic, о чем я уже писал выше, — и «обычные» Watch8, и Watch Ultra лишены этого характерного для Samsung элемента.

Если же рассуждать о Samsung Galaxy Watch8 Classic в отрыве от внутренней серийности, то можно сказать, что они полностью соответствуют своему названию. И действительно выглядят как классические наручные часы: корпус из полированного металла, спокойные цвета, рифленый безель, крупные клавиши сбоку, причем центральная — круглая, на манер колеса подзавода на «механике». При этом я бы не назвал их брутальными или даже однозначно «мужскими» — они не лишены изящества и смотрятся достаточно «легко».

Как минимум в белом исполнении, которое попало к нам на тест. Существуют также черные Galaxy Watch8 Classic. На фото они тоже выглядят благородно, если позволите здесь такой термин.

Материалы в зависимости от версии часов не различаются — нержавеющая сталь, сапфировое стекло, полимерная тыльная поверхность с датчиками.

Ремешок — из натуральной кожи, белого или черного цвета. При желании его легко можно поменять, используется традиционное 22-миллиметровое крепление. Фирменные ремешки при этом устанавливаются или снимаются при помощи специальной клавиши, реализован механизм удачно.

Схема управления довольно проста — в основном используется сенсорный дисплей (диагональю 1,34 дюйма), есть клавиши быстрого доступа к режимам тренировок, меню приложений и функциональная клавиша. Все они настраиваются в приложении на телефоне, можно подрихтовать управление под свои нужды. Про безель я уже не раз говорил — он, по сути, не нужен в функциональном плане, но крутить его как минимум приятно, тем более присутствует тактильный отклик.

Часы достаточно тяжелые — 63,5 грамма. Конкуренты (в том числе и с более крупными экранами) чуть легче, но разница измеряется буквально граммами (а то и десятыми долями грамма). По факту носить Samsung Galaxy Watch8 Classic на руке приятно целыми днями, от них не устаешь, снять вечером не тянет. Хотя делать это приходится — да, чаще, чем хотелось бы, но об этом поговорим ниже. Экран не слишком крупный, как я уже сказал, но очень яркий — если не активировать опцию Always-On Display, он будет включаться, когда смотришь на циферблат. Делает он это корректно, лишний раз нажимать клавиши, чтобы просто посмотреть время, необходимости нет. Ночью активируется специальный режим с затемненным циферблатом — впрочем, это все тоже настраивается, причем уже на самих часах.

На тыльной поверхности находятся многочисленные датчики, причем для работы с некоторыми из них необходимо часы снимать с руки и прикасаться к рабочей поверхности большим пальцем, — в этом отношении конкуренты из Huawei, для примера, сработали изящнее с датчиками. Здесь они тоже частично вынесены на клавиши, но полностью избавиться от необходимости снимать/надевать устройство инженеры Samsung не смогли.

Интерфейс часов Samsung Galaxy Watch8 Classic

Используется операционная система Android Wear OS 6 (с оболочкой One UI 8 Watch) – она лаконично оформлена, есть экраны-«карточки», экраны с настройками, экран со всеми приложениями. В общем все организовано грамотно и удобно, недоумения интерфейс не вызовет даже у того, кто к «андроидным» часам подходит редко (как я, к примеру). Часть важных функций поначалу кажется спрятанной слишком глубоко — некоторые опции я, например, заметил только в приложении на смартфоне, но это проблема привычки. Интерфейс, повторюсь, очень гибко настраивается, и имеющиеся карточки можно наполнить быстрым доступом к важным именно для вас функциям, убрав лишнее. По удобству управления к Samsung Galaxy Watch8 Classic у меня нет никаких претензий.

Базовый набор функций Samsung Galaxy Watch8 Classic любой знакомый с актуальными носимыми устройствами человек может перечислить, не то что не знакомясь с часами, но даже не заглядывая в пресс-релиз.

В первую очередь это устройство-компаньон — с возможностью получения уведомлений со смартфона, приема/отбоя звонков, управления воспроизведением музыки и так далее. Из «андроидной» специфики отмечу отдельный экран с новостями из ленты Google, из особенностей конкретно Galaxy Watch8 Classic стоит сказать о наличии динамика и микрофона, благодаря которым можно не только принимать звонки, но и непосредственно отвечать на них, не обращаясь к смартфону. Также в часах есть свой накопитель на 64 Гбайт, в сочетании с Bluetooth-модулем это дает возможность записать на часы музыку на пробежку и не брать с собой смартфон опять же.

Это два привычных уже кита автономности умных часов. Третий же встречается не так часто — речь об LTE-модуле. Для подключения виртуальной симки (eSIM), правда, необходимо обратиться к приложению на смартфоне, на часах настроить это нельзя. Также в наличии навигационный модуль (с поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou) — то есть как минимум во время тренировок часы могут пусть и не заменить телефон, но быть от него независимы.

Изюминка же Samsung Galaxy Watch8 Classic (и любых других часов Samsung, начиная с поколения Galaxy Watch4), ради которой мы тут в основном и собрались — возможность расплачиваться с их помощью на терминалах, используя NFC. Долгое время уже в санкционный период работала система Samsung Pay, однако и ее век в России подошел к концу. Но нашлась замена благодаря «Яндексу», создавшему версию своего приложения «Яндекс Пэй» для часов Samsung. В настоящий момент для оплаты доступна только собственная карта «Пэй» или опция оплаты по частям «Сплит», но разработчики обещают, что в будущем можно будет добавить в приложение карты других банков.

Работает все достаточно просто. Приложение ставится через фирменный магазин приложений (да, в Wear OS доступен Play Market, прелести всех «андроидов», в том числе и для носимых устройств), к нему надо привязать свой аккаунт и карту «Пэй» (или завести ее) — уже на смартфоне в соответствующем приложении. Далее вы можете платить при помощи часов на обычных терминалах, просто прикладывая их «по старинке». Оплата происходит при помощи NFC, а не Bluetooth, так что поддерживающих часы платежных терминалов немало. Я проверял, срабатывает не везде, но процент очень высок. Интернет для оплаты не нужен (это тоже очень важно в наше время), главное —не забывать пополнять счет. Киллер-фичей я эту возможность не назову, тем более что и Huawei запустила нечто подобное при помощи приложения FlipUp, но тоскующих от необходимости доставать пластиковую карточку или считывать QR-коды немало — им понравится.

Интерфейс приложений на смартфоне (Samsung Wearable, Samsung Health)

Раз уж мы заговорили о приложениях — одним из самых неоднозначных моментов во взаимодействии с Samsung Galaxy Watch8 Classic мне видится очень долгая и довольно муторная первоначальная настройка часов и необходимость устанавливать минимум два приложения на смартфон (Samsung Wearable и Samsung Health, а желательно еще и Smart Switch). Сами по себе приложения приятные, понятные и функциональные, а изобилие настроек заставит те же часы Huawei (да и Apple) побледнеть от неловкости, но множество лишних действий и само обилие сущностей расстраивает.

Конечно, при сопряжении со смартфоном Samsung все намного проще (хотя бы потому, что там все приложения установлены по умолчанию), но столь выраженную «экосистемность» часов я к их плюсам отнести не могу. Тем более что она подчеркивается недоступностью некоторых функций при взаимодействии со сторонними устройствами — речь об измерении ЭКГ, артериальной жесткости и давления.

Если же говорить о доступных с обычным смартфоном Android функциях слежения за здоровьем, то вся база на месте: шагомер, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса (по запросу), отслеживание сна (в том числе качества дыхания, того же кислорода в крови и так далее). Есть и специфические параметры измерения: уровень антиоксидантов в крови (для его измерения как раз надо снять часы и нажать большим пальцем на датчики, расположенные на тыльной поверхности часов), индекс AEGs (текущее состояние метаболизма, очень условно отражающее процесс биологического старения), сосудистая нагрузка (измеряется по запросу во время сна) и возможность определить (опять же, по запросу) состав тела (жир, мускулатура, вода и так далее). Вдобавок в приложении можно вести дневник пищи, отслеживать менструальный цикл, кровяное давление, сахар в крови, часы и приложение могут посоветовать дыхательные упражнения, заполняются привычные «кольца активности». Сочетание «часы + приложение» способно стать отличным подспорьем для каждого, кто следит за своим здоровьем, — далеко не только для спортсменов (хотя зачем нужны умные часы, если вы совсем не занимаетесь спортом, — мне непонятно).

Samsung Galaxy Watch8 Classic качественно справляются с функциями инструмента для контроля за тренировками. В них записано более 100 тренировочных программ, базовые (бег, ходьба, велосипед, плавание) часы умеют распознавать самостоятельно и запускать соответствующий режим. Есть встроенный тренер по бегу, который может определить, правильно ли вы двигаетесь, дать советы и составить тренировочный план. Ничего сверхъестественного как тренировочный инструмент Galaxy Watch8 Classic не предлагают, но, опять же, обязательная программа выполнена на очень высокий балл, есть и приятный бонус в виде того самого встроенного ИИ-тренера по бегу.

А теперь, пожалуй, о самом главном нюансе, который касается как часов Samsung, так и часов Apple (во многом они побратимы, конечно). Речь об автономности. Здесь установлена батарея емкостью 445 мА·ч — почти в два раза меньше, чем на тех же HUAWEI WATCH 5. При том что Galaxy Watch8 Classic тяжелее — но с экраном меньшей диагонали. А разница в автономности (не в пользу устройства Samsung) даже больше, чем двукратная, — Watch8 Classic надо обязательно заряжать каждые два дня, если не усердствовать с тренировками с записью трека при помощи GPS. Необходимо прямо-таки тщательно следить за своим ритмом, не забывать ставить их на зарядку перед сном (если хотите получать информацию об этом самом сне), причем зарядка (при помощи традиционного магнитного кредла) достаточно медленная, 10-ваттная, на полное восполнение маленькой батареи энергией уходит около получаса. Почему Samsung не ставит хотя бы более крупные батарейки в свои часы — загадка номер один. Почему часы бренда настолько разительно отличаются по автономности от тех же часов Huawei при прочих равных — загадка номер два (ответ кроется, скорее всего, в прожорливой ОС).

Заключение

Samsung Galaxy Watch8 Classic, как и подобает часам с таким названием, достаточно традиционны по набору функций — это полноценное устройство-компаньон с определенным уровнем автономности (но не слишком высоким) и изобилием возможностей для слежения за состоянием здоровья и тела, при этом без глубины, присущей часам для профессиональных спортсменов. Это очень удобные, весьма красивые и комфортные в использовании часы, но с рядом тонких моментов.

Во-первых, они заточены под работу со смартфонами Samsung настолько, что часть значимых функций попросту недоступна с другими материнскими устройствами. Во-вторых, для работы с часами нужно сразу несколько разных приложений, это не слишком удобно. В-третьих, очень слабая автономность, вечный бич носимых устройств Samsung, – максимум два дня без подзарядки.

При этом есть и свои специфические плюсы: одно из тех самых фирменных приложений, Samsung Health на редкость функционально и может играть роль ИИ-тренера по бегу, часы обладают несколькими уникальными свойствами, вроде измерения уровня антиоксидантов и состава тела.

Что касается свежей опции использования часов Samsung на платежных терминалах, тут я просто могу подтвердить — да, отлично работает (но не на всех терминалах). Причем для платежей не нужен интернет! Но придется завести себе «Яндекс Пэй», другие карты подключить не получится (пока).