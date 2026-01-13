Сегодня 13 января 2026
Google Pixel 10a выйдет уже в феврале в ягодном цвете, но это не точно

Google, предположительно, выпустит свой следующий бюджетный смартфон Pixel 10a уже в середине февраля — значительно раньше, чем обычно. Об этом сообщил известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) в социальной сети Bluesky. Если информация подтвердится, это станет самым ранним релизом в линейке «a» за всю историю серии.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В прошлом году Pixel 9a был анонсирован в середине марта и поступил в продажу в апреле. Ускорение графика на полтора месяца выглядит неожиданно, однако, как отмечает издание 9to5Google, Квандт имеет репутацию надёжного источника, и его прогнозы часто сбываются.

Согласно утечке, Pixel 10a будет доступен в вариантах с объёмом встроенной памяти 128 и 256 Гбайт. В плане расцветки ожидаются классический Obsidian (чёрный), Fog (светлый, ближе к белому), как у Pixel Buds, Purple (фиолетовый) и Berry (ягодный). Последний цвет новый и, судя по всему, будет красным, если совпадёт с оттенком, который Google представила для Nest Cam (3-го поколения) в прошлом году.

Ожидается, что Pixel 10a станет лишь скромным обновлением своего предшественника, сохранив прежний дизайн и тот же процессор Tensor G4, а не новый Tensor G5, что, по мнению аналитиков, может сделать Pixel 9a, который продаётся на текущий момент со скидкой, особенно привлекательными для покупателей.

Источник:

