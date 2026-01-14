Сегодня 14 января 2026
Китай установил крупнейший в мире морской ветрогенератор — 20 МВт и высотой с Эйфелеву башню

Китайские инженеры продолжают удивлять грандиозными проектами. Одним из таких стало возведение крупнейшего в мире морского ветрогенератора мощностью 20 МВт высотой с Эйфелеву башню в 30 км от побережья. Именно условно морское базирование установки с фундаментом в морском дне стало изюминкой проекта.

Источник изображений: CMG

Отметим, первый 20-МВт ветряк в Китае начал работать чуть больше года назад. Та установка была возведена на побережье, что облегчило монтаж благодаря использованию высотных сухопутных кранов. В море всё оказалось сложнее — начиная от закладки фундамента и заканчивая закреплением многотонных лопастей. Для этого был задействован плавучий кран нового поколения, способный поднимать на высоту более 200 м груз массой до 2000 т.

Каждая лопасть ветряка достигает в длину 147 м — это самые большие на сегодня лопасти и, судя по всему, в этом или следующем году в Китае начнут выпускать лопасти ещё большей длины для турбин класса 30 МВт. С учётом высоты башни 174 м расстояние от поверхности воды до верхнего кончика лопасти составит примерно 321 м, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни вместе с антенной (324 м).

Ветрогенератор мощностью 20 МВт сможет снабжать энергией ветра примерно 44 000 домохозяйств. Проект разрабатывала и помогла завершить компания China Three Gorges, уже отметившаяся ранее рядом мегапроектов в солнечной и ветроэнергетике.

ветроэнергетика, китай
