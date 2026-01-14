Шаг к космической энергетике: впервые энергию передали лучом с летящего самолёта на Землю

Стартап Overview Energy осуществил первую в мире беспроводную передачу энергии с летящего самолёта на обычные солнечные панели на земле. Эксперимент стал ступенью на пути к передаче энергии из космоса, что может приблизить мечту о практически бесконечной чистой возобновляемой энергии на планете.

Разработчики молодой компании сделали ставку на передачу широкого луча малой мощности в ближнем инфракрасном диапазоне. Во-первых, это безопаснее, чем риск случайно выжечь окрестности тонким и мощным сфокусированным лучом. Во-вторых, для мощного луча потребовался бы специальный приёмник со всеми вытекающими последствиями, что подразумевает создание уникальной системы преобразования энергии. Широкий луч малой мощности, напротив, позволяет передавать энергию на обычные солнечные электростанции на земле, например в тёмное время суток, чтобы избежать перерывов в генерации.

Идея и её начальная реализация оказались настолько перспективными, что к молодой компании присоединился ветеран отрасли и руководитель профильных программ DARPA Пол Джаффе (Paul Jaffe). Недавний эксперимент по передаче энергии с летящей платформы на землю лишь укрепил его уверенность в правильности сделанного выбора.

Передающее оборудование было установлено на самолёте Cessna. При сильном боковом ветре, на скорости до 280 км/ч и с высоты 5000 м на землю был направлен широкий луч света в ближнем инфракрасном диапазоне. Луч попал на солнечные панели электростанции, выбранной для эксперимента, и в этот момент приборы зафиксировали всплеск выработки энергии. Система подтвердила свою работоспособность и в скором времени будет испытана в космосе. По словам разработчиков, на самолёте использовалось то же самое оборудование, которое планируется отправить на орбиту.

Компания Overview Energy настолько уверена в успехе, что рассчитывает уже к концу текущего десятилетия развернуть в космосе системы выработки и передачи энергии на Землю мощностью мегаваттного масштаба. К концу следующего десятилетия речь, по их оценкам, пойдёт уже о передаче гигаватт мощности. Генерирующие энергию платформы предполагается разместить на геостационарной орбите Земли, где Солнце светит постоянно, с последующей передачей энергии на обычные солнечные панели на поверхности планеты.

Также компания отмечает, что увлечение конкурентов передачей энергии в микроволновом диапазоне может столкнуться с практически неразрешимой проблемой — обязательными для радиодиапазона помехами, которые будет создавать энергетический луч. В этом смысле работа в ближнем инфракрасном диапазоне выглядит значительно более безопасной. С этим подходом согласны и в DARPA, где также испытывают технологии передачи энергии оптическими лучами и даже устанавливают свои рекорды, правда, пока только на земле не поднимаясь в воздух или в космос.