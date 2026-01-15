Сегодня 15 января 2026
Анонсирован защищённый смартфон Oscal Marine 3 с поддержкой съёмки под водой и камерой ночного видения

Компания Oscal объявила о старте продаж защищённого смартфона Oscal Marine 3 с таким же сверхпрочным корпусом, как и предшественник Marine 2, но с более производительным процессором. Также следует отметить камеру с функцией ночного видения и поддержкой съёмки видео под водой.

Несмотря на усиленный корпус и повышенную защиту от влаги, пыли и ударов, соответствующую требованиям стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H, Oscal Marine 3 выглядит как обычный смартфон без излишней громоздкости. Устройство отличается небольшой толщиной — всего 10,7 мм, и весит всего 245 г. Oscal Marine 3 отличается высокой надёжностью и никогда не подведёт в походе, в занятиях экстремальными видами спорта, во время отдыха на природе или на работе на стройке или в горячем цеху.

Производительную работу Oscal Marine 3 обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2,0 ГГц, в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X с возможностью виртуального расширения до 24 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью до 256 Гбайт. Объём хранилища можно увеличить на 2 Тбайт за счёт карт памяти microSD.

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением HD+ (1612×720 пикселей) и яркостью 400 кд/м2, обеспечивающим чёткую картинку, а также плавное воспроизведение видео и игр. Также сообщается о режиме работы в перчатках Glove Mode 2.0 в дополнение к трём режимам для комфортного просмотра с защитой зрения: Reading Mode (режим чтения), Dark Mode (тёмный режим) и Night Light (ночной режим).

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 16-мегапиксельная камера с режимом подводной съёмки, дополненная 13-мегапиксельной камерой ночного видения. Съёмку селфи и видеозвонки обеспечит 13-мегапиксельная фронтальная камера.

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 18 Вт обеспечит до 288 часов работы в режиме ожидания, до 22 часов разговоров, до 6,5 часа просмотра видео и до 25 часов воспроизведения музыки. Также есть поддержка обратной зарядки мощностью 5 Вт.

Настраиваемая кнопка сбоку корпуса позволит получить быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Также с её помощью можно запускать подводную съёмку или подать сигнал SOS в случае необходимости, находясь в походе.

Смартфон работает под управлением DokeOS_5.0 на базе ОС Android 16 с набором фирменных ИИ-приложений Doke AI 2. на базе передовых моделей DeepSeek-R1, Gemini и GPT-4o mini.

Теги: oscal, защищенный смартфон
