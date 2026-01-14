В Южной Корее создали прозрачную древесину для умных окон

Разработанная учёными из Южной Кореи прозрачная древесина способна произвести революцию в остеклении умных домов. Материал автоматически меняет прозрачность в зависимости от температуры среды и полностью поглощает разрушительное ультрафиолетовое излучение. Кроме того, он в пять раз лучше обычного оконного стекла сохраняет тепло, что позволит экономить электроэнергию как летом, так и зимой.

В своей основе материал представляет собой модифицированную древесину бальсы, хорошо известную авиамоделистам. Это лёгкий и пористый материал, который корейские исследователи пропитали полимерными жидкими кристаллами. На выходе получилась прозрачная древесина, сочетающая свойства стекла — прежде всего способность пропускать свет, — а также древесины с её хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Над разработкой этого интересного материала работали учёные из Национального университета Ханбат (Hanbat National University) и Национального университета Конджу (Kongju National University), которые поставили перед собой задачу создать перспективный материал для энергосберегающих зданий. Добавим, что получившийся продукт благодаря своим свойствам на 100 % поглощает ультрафиолетовое излучение, защищая людей в помещениях и интерьер от его разрушающего воздействия.

Материал автоматически меняет прозрачность по мере нагрева, становясь на 78 % прозрачным при повышении температуры до 40 °C. При низких температурах его прозрачность снижается до 28 %, что также повышает приватность в ночные часы, делая окно менее прозрачным после захода Солнца. И всё это, подчеркнём, происходит без использования электричества, в отличие от иных решений, например на основе электрохромных реакций.

Что касается теплосберегающих свойств прозрачной древесины, то её теплопроводность в пять раз ниже, чем у стекла, и составляет 0,197 Вт/м·К. Это помогает сохранять тепло в помещении и препятствует его перегреву, когда за окном стоит жара.

Перспективы применения разработки включают не только остекление жилых и других зданий, но и использование в тепличных хозяйствах, где регулировка освещения сочетается с сохранением тепла без дополнительных затрат электроэнергии. Более того, этот материал может найти применение и в медицине — в частности, для изготовления пластырей, которые становятся прозрачными при повышении температуры под повязкой, например при развитии воспаления.