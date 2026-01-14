Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Южной Корее создали прозрачную древеси...
реклама
Новости Hardware

В Южной Корее создали прозрачную древесину для умных окон

Разработанная учёными из Южной Кореи прозрачная древесина способна произвести революцию в остеклении умных домов. Материал автоматически меняет прозрачность в зависимости от температуры среды и полностью поглощает разрушительное ультрафиолетовое излучение. Кроме того, он в пять раз лучше обычного оконного стекла сохраняет тепло, что позволит экономить электроэнергию как летом, так и зимой.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

В своей основе материал представляет собой модифицированную древесину бальсы, хорошо известную авиамоделистам. Это лёгкий и пористый материал, который корейские исследователи пропитали полимерными жидкими кристаллами. На выходе получилась прозрачная древесина, сочетающая свойства стекла — прежде всего способность пропускать свет, — а также древесины с её хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Над разработкой этого интересного материала работали учёные из Национального университета Ханбат (Hanbat National University) и Национального университета Конджу (Kongju National University), которые поставили перед собой задачу создать перспективный материал для энергосберегающих зданий. Добавим, что получившийся продукт благодаря своим свойствам на 100 % поглощает ультрафиолетовое излучение, защищая людей в помещениях и интерьер от его разрушающего воздействия.

Материал автоматически меняет прозрачность по мере нагрева, становясь на 78 % прозрачным при повышении температуры до 40 °C. При низких температурах его прозрачность снижается до 28 %, что также повышает приватность в ночные часы, делая окно менее прозрачным после захода Солнца. И всё это, подчеркнём, происходит без использования электричества, в отличие от иных решений, например на основе электрохромных реакций.

Источник изображения: Advanced Composites and Hybrid Materials 2026

Источник изображения: Advanced Composites and Hybrid Materials 2026

Что касается теплосберегающих свойств прозрачной древесины, то её теплопроводность в пять раз ниже, чем у стекла, и составляет 0,197 Вт/м·К. Это помогает сохранять тепло в помещении и препятствует его перегреву, когда за окном стоит жара.

Перспективы применения разработки включают не только остекление жилых и других зданий, но и использование в тепличных хозяйствах, где регулировка освещения сочетается с сохранением тепла без дополнительных затрат электроэнергии. Более того, этот материал может найти применение и в медицине — в частности, для изготовления пластырей, которые становятся прозрачными при повышении температуры под повязкой, например при развитии воспаления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В США изобрели углеродно-отрицательный «бетон» — он поглощает CO₂, пока затвердевает
Panasonic впервые доверила остекление офиса прозрачными солнечными панелями обычным рабочим со стройки
Представлен первый в мире прозрачный монитор для ПК — Visual Instruments Phantom
Шаг к космической энергетике: впервые энергию передали лучом с летящего самолёта на Землю
Случайное открытие подтолкнуло учёных к созданию материала-хамелеона с электронной регулировкой
Китай установил крупнейший в мире морской ветрогенератор — 20 МВт и высотой с Эйфелеву башню
Теги: строительство, материалы, энергоэффективность
строительство, материалы, энергоэффективность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.