«Википедия» отметила 25-летие и рассказала, кто стоит за 65 млн статей

«Википедия» отмечает 25 лет с момента своего запуска — дата основания ресурса приходится на 15 января 2001 года. За это время скромный сайт с сотней страниц превратился в один из крупнейших источников знаний в интернете. Сегодня на платформе размещено более 65 миллионов статей на множестве языков, которые ежемесячно получают около 15 миллиардов просмотров. Отмечая свой юбилей, проект решил показать, кто на самом деле стоит за этим массивом информации.

В честь события фонд Wikimedia — некоммерческая организация, поддерживающая «Википедию», выпустила серию коротких документальных фильмов, посвящённых восьми её основным редакторам. Среди них участник под ником Hurricane Hank, который начал редактировать «Википедию» в 2005 году и внёс значительный вклад в статью об урагане Катрина, а также врач из Индии Нитха (Netha), которая использовала свои медицинские знания для борьбы с дезинформацией, касающейся пандемии COVID-19

В мини-сериале также рассказывается о Джоанн (Joanne) из Великобритании, которая взяла на себя инициативу по созданию страницы в «Википедии», посвящённой Элоиз Батлер (Eloise Butler) — создательнице первого в США общественного сада дикорастущих цветов. Ещё один редактор, Гейб (Gabe), сосредоточен на представлении полноценной и достоверной информации в энциклопедии об исторических фигурах афроамериканского происхождения.

Фонд Wikimedia также запустил цифровую «капсулу времени» с аудиозаписью от основателя «Википедии» Джимми Уэйлса (Jimmy Wales), в которой рассказывается о знаменательных моментах в истории сайта, в том числе о том, как когда-то серверы платформы чуть не вышли из строя после того, как сайт был переполнен сообщениями от пользователей после смерти Майкла Джексона (Michael Jackson) в 2009 году.

Как отмечает The Verge, несмотря на рост популярности, «Википедия» в последние годы постоянно сталкивается с серьёзными вызовами, в частности со стороны политиков, обвиняющих сайт в предвзятости. Однако проект продолжает функционировать как некоммерческая инициатива, основанная на принципах открытости и коллективного редактирования. Джимми Уэйлз отметил, что «Википедия» стала «основой знаний в интернете» и продемонстрировала, как совместные усилия, основанные на доверии и сотрудничестве, способны реализовать то, что раньше казалось невозможным.