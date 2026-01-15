Сегодня 15 января 2026
iQOO выпустила смартфон Z11 Turbo — Snapdragon 8 Gen 5, 200-Мп камера и быстрая зарядка на 100 Вт по цене от $387

Компания iQOO выпустила в Китае флагманский смартфон Z11 Turbo. Устройство получило мощный 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5 и 6,59-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2750 × 1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Источник изображений: iQOO

В основе дисплея смартфона используется матрица TCL CSOT C9+ с пиковой яркостью 5000 кд/м² и минимальной яркостью 1 кд/м². Экран поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 4320 Гц, а также затемнение постоянным током, обладает частотой дискретизации сенсора 300 Гц, поддерживает отображение HDR10+ и имеет защитное покрытие Schott Shield.

Для устройства заявлены 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 9600 Мбит/с, а также 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт встроенной памяти UFS 4.1. Смартфон оснащён 200-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. Её дополняет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2. Основная камера поддерживает съёмку видео в разрешении 4K. Спереди у смартфона расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

Автономность устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт формата Nano. Для новинки также заявлены поддержка сетей 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB Type-C 2.0 и NFC. Корпус устройства защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Размеры Z11 Turbo составляют 157,61 × 74,42 мм. Толщина модели в расцветках Sky White (белый), Floating Light (синий) и Halo Pink (розовый) составляет 8,1 мм, а масса — 206 г. Толщина версии в цвете Midnight Black (чёрный) составляет 7,9 мм, а вес — 202 г. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Конфигурации и цены:

  • iQOO Z11 Turbo 12/256 Гбайт — 2599 юаней (около $387);
    iQOO Z11 Turbo 16/256 Гбайт — 2999 юаней (около $430);
    iQOO Z11 Turbo 12/512 Гбайт — 3199 юаней (около $473);
    iQOO Z11 Turbo 16/512 Гбайт — 3499 юаней (около $501);
    iQOO Z11 Turbo 16 Гбайт и 1 Тбайт — 3999 юаней (около $573).

Продажи смартфона в Китае стартуют с 15 января.

смартфон, snapdragon 8 gen 5, iqoo
